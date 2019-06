Задава се "Замръзнало кралство 2" (трейлър)

Продължението на една от най-успешните анимации (и безспорно най-касовата на всички времена), се е запътило към големия екран. Няма да е прекалено, ако кажем, че макар в главите ни още да звучи "Let it go", let it go...", сме готови за следващата порция завладяващо ледено вълшебство.

Любимите герои от "Замръзнало кралство" се отправят на пътешествие дълбоко в горските дебри, за да научат истината за древната мистерия, която обгръща тяхното кралство…

Новото приключение на Елза и Ана ще взриви боксофиса в последните седмици на месец ноември.