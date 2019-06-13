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Смолянските военни дариха пакети с хранителни пордукти за 35 семейства в Момчиловци

Военнослужещите в 101 Алпийски полк дариха хранителни продукти на 35 семейства в неравностойно положение, самотно живеещи възрастни и болни хора. На 12 юни, след военно учение в местността Момчил юнак, в землището на село Момчиловци, дарението бе доставено лично от командира на полка полк. Димитър Кацаров.

Пакетите бяха приготвени заедно със служители на Кметството в смолянското село, а всеки от тях съдържаше консервирано готвено ястие, няколко кутии пастет, хляб, плодове, напитки и др. "Искаме да помогнем на хората от селото, да ги зарадваме с един малък жест. Не за пръв път показваме, че войската е близо до обществото", коментира полк. Кацаров.
„По предварително изготвен от Кметството списък раздадохме продуктите на хората от Момчиловци, като повечето от тях посетих по домовете им. Някои от тях се просълзиха при получаването на пакетите. Изказвам искрена благодарност към военнослужещите в 101 Алпийски полк и лично на командира полк. Кацаров за благородния жест и човешкото отношение към хората в Момчиловци. Да ви се връща стократно добрината! „, каза кметът Сийка Суркова.

Смоляк?хлеийр



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