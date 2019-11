Тези коледни реклами ще ви разсмеят и разплачат (видео)

Какво е Коледа без All I Want For Christmas и Марая Кери. Да, и сега можем да я видим отново в целия ѝ блясък да спори с елф за пакет снакс. Много специален снакс, за който тя пуска най-високите си октави. Наистина.

В друга реклама един татко сбъдва мечтата си за барабани. Той вече е пораснал, а барабаните са детски, но какво от това...

И как да не си поискаш един от тези пуловери, с които хората започват да извършват магически движения в това време за коледни магии. Хореографията казва всичко.

Amazon пък показват как всички да пеят "Everybody Need Sombody". Толкова е весело, че в един от коментарите някой пише, че е готов да им прости всички ядове. И как не, с тези пеещи пратки. Наистина не всички могат да пеят като пакетите с логото на Amazon. Някои пеят направо фалшиво.

Най-добри сред най-добрите, очаквани всяка година пради Коледа, рекламите на Sainsbury’s са една 150-годишна британска традиция (само технологиите са се променили за това време). Тази година историята е достойна за Дикенс, истинска коледна приказка. Сирачето Николас, несправедливо обвинено в кражбата на портокал, получава торба с портокали по вълшебен начин, точно когато наказан умира от студ и след като по чудо се спасява, слага по един в чорапа на всяко от своите другарчета по съдба в приюта.

И още една приказка - за дракончето, който пуска огън, когато се развълнува. Какво по-вълнуващо от коледните забавления. Така че стават инциденти, когато дракончето се появи някъде - на ледената пързалка, край коледната елха или край трапезата. Но малкото момиченце, което е приятелка с дракона, не може да го изостави в бедата му, когато всички се веселят, и успява да намери добро приложение на проблемното му поведение... (британският коледен пудин се поднася напоен с топъл ром, който се запалва) Тази коледна приказка за малкото момиченце и нейния приятел Едгар е свързана с магията на приятелството и как един обмислен жест може да промени всичко. Ава измисля перфектния подарък, който да помогне на емоционалния си приятел да запали Коледа по свой специален начин.