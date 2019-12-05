81 деца с награди от конкурса "Моята коледна камбанка"

182 камбанки, изработени от 177 деца от 7 до 18-годишна възраст, участваха в конкурса "Моята коледна камбанка", организиран от ОП Детски и младежки център.

Инициативата е традиционна за центъра, като в предходните години деца и ученици имаха възможност да творят коледни звезди, коледни ангели, елени и коледни дръвчета в навечерието на Рождество Христово. Всеки участник можеше да изработи до 2 творби по темата, с височина до 30 см., които да може да се окачват.

Награждаването на победителите от конкурса е планувано за 10 декември в зала "Гроссето" от 18.00ч.

Първа възрастова група – до 7 години

Първо място

Мария Живкова Петкова – ДГ „Райна Княгиня” – 2 група. Пламена Красимирова Костова – ДГ „ Слънце” – 3 група. Кристина Иванова Добрева – ДГ „Звънче” – 4 група. Яни Пламенов Иванов- ДГ,,Слънце”- 4 група

Второ място

Златина Аленова Атанасова - ДГ „Слънце” – 2 група. Катерина Рамонова Райчева- ПГ ОУ „Христо Ботев” Вивиан Желева – ДГ „Радост” – 4 група. Ива Миткова Апостолова – ДГ „Слънце” – 4 група. Владимир Георгиев - ДГ „Райна Княгиня” – 2 група.

Трето място

Мелих Керим Мюмюн - ДГ „Слънце” – 4 група. Никол Димитрова Димитрова – ЦДГ „Пролет” – 4 група. Стамет Емилов Велчев - ПГ към ОУ „Христо Ботев” Владимир Пламенов Георгиев – ДГ „Райна Княгиня” – 2 група.

Поощрителни награди:

Мария Станиславова Латева - ДГ „Райна Княгиня” – 4 група. Яница Петкова Манчева - ПГ към ОУ „Христо Ботев” Мария Гошева Кирчева – ПГ към ОУ,,Христо Ботев”

Втора възрастова група - от I до IV клас

Първо място

Габриела Здравкова Ангелова – ОУ „Алеко Константинов” 2 клас. Вероника Величкова Трифонова - ОУ „Алеко Константиов” 3 клас. Дарияна Йонкова Милкова - СУ ,,Любен Каравелов” 3 клас. Тихомира Владиславова Чакърова - ОУ „ХристоБотев” 1 клас. Димитър Християнов Тумбалов - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас. Тиана Любомирова Хубенова - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас. Ивайло Георгиев Попов- ОУ,,Алеко Константинов” 3 клас. Петя Руменова Димова- ОУ „Д. Н. Матевски” 3 клас. Янислав Станимиров Пиронков - ОУ „Пенчо Славейков” 3 клас. Максим Венелинов Николов - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас. Елена Апостолова - ОУ „Васил Левски” 3 клас.

Второ място

Ема Евгениева Миронова - ОУ „Пенчо Славейков” 4 клас. Магдалина Маркова Узунова - ОУ „Алеко Константинов” 4 клас. Емилия Ангелова Димитрова – ОУ „Васил Левски” 3 клас. Борис Людмилов Станков - СУ Любен Каравелов” 4 клас. Тинка Анева Цонкова - ОУ „Васил Левски” 3 клас. Теодора Георгиева Георгиева - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас. Елена Божидарова Златева- ОУ „Д. Н. Матевски” 3 клас. Ваня Миленова Проданова - ОУ „Д. Н. Матевски” 3 клас. Ани Боянова Янкова – ОУ „Христо Ботев” – 1 клас. Габриела Христова - ОУ „Алеко Константинов” 2 клас. Матей Николаев - ОУ „Алеко Константинов” 2 клас. Борислав Бонев - ОУ „Алеко Константинов” 4 клас. Вяра Николова - ОУ „Пенчо Славейков” 2 клас.

Трето място

Елена Танева Добрева – ОУ,,Алеко Константинов” 1 клас Божидар Маргаритов Дойчев - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас. Мартин Ганев Ганев - ОУ „Пенчо Славейков” 1 клас. Стефан Галев Илиев - ОУ „Васил Левски” 3 клас. Илия Ангелов Иванов - ОУ „Д. Н. Матевски” 3 клас. Илиан Иванов Иванов - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас. Божидар Бориславов Славов - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас. Георги Георгиев Гочев - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас. Ангел Петков Гиев - ОУ „Алеко Константинов” 4 клас. Антония Мариянова Маркова- ОУ „Алеко Константинов” 3 клас. Анджелина Сашева Иванова - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас. Ванеса Георгиева Костадинова - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас. Пламена Маргаритов Дойчев - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.

Поощрителни награди:

Виктория Даниелова Петева - ОУ „Алеко Константинов” 2 клас. Ивелина Илиева Йорданова - ОУ „Алеко Константинов” 1 клас. Андрея Манева - ОУ„Пенчо Славейков” 1 клас. Алисия Будинова Альошева - ОУ „Васил Левски” 3 клас. Елена Миткова Апостолова - ОУ „Васил Левски” 3 клас. Теодора Стоилова - СУ Любен Каравелов” 3 клас. Антоанета Руменова Стефанова - ОУ „Д. Н. Матевски” 3 клас. Галатея Кирева - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас. Йордан Ангелов Желев – ОУ,,Алеко Константинов” 3 клас

Трета възрастова група – от V до VIII клас

Първо място

Габриела Емилова Велева – ОУ „Пенчо Славейков 6 клас. Златко Данчев Гешев – ОУ „ Христо Ботев 5 клас. Катрин Колева – ПМГ „Иван Вазов” 7 клас. Ивет Евгениева Иванова – ПЕГ „Иван Богоров” 8 клас.

Второ място

Мария Красимирова Христова – ОУ „Алеко Константинов” 7 клас Иван Димчев Иванов – ОУ „Васил Левски” – 6 клас. Мартин Желязков Марчев - ОУ „Васил Левски” – 6 клас. Мелек Назим Исмаил - ОУ „Васил Левски” – 6 клас. Хранимира Христова - ОУ „ Христо Ботев 6 клас.

Трето място

Катя Асенова Дамянова - ОУ „Д. Н. Матевски” 7 клас. Гошо Данчев – ОУ „Васил Левски” – 5 клас. Юлиян Милев Милев – ОУ „П. К. Яворов” 7 клас. Десислава Димитрова Радева – СУ „Любен Каравелов” 6 клас.

Поощрителни награди:

Габриела Светозарова Жекова – ОУ „Алеко Константинов” 5 клас. Теодор Иванов Атанасов - ОУ „Алеко Константинов” 5 клас. Мадлен Йосифова - ОУ „Алеко Константинов” 5 клас.

Четвърта възрастова група – от IX до XII клас

Първо място

Габриела Славейкова Иванова – ПМГ „Иван Вазов” 11 клас.

Второ място

Гергана Запрянова Господинова – ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” 11 клас.

Трето място

Таня Венциславова Танева - ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” 11 клас.

Групови награди: