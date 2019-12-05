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81 деца с награди от конкурса "Моята коледна камбанка"

182 камбанки, изработени от 177 деца от 7 до 18-годишна възраст,  участваха в конкурса "Моята коледна камбанка", организиран от ОП Детски и младежки център.

Инициативата е традиционна за центъра, като в предходните години деца и ученици имаха възможност да творят коледни звезди, коледни ангели, елени и коледни дръвчета в навечерието на Рождество Христово. Всеки участник можеше да изработи до 2 творби по темата, с височина до 30 см., които да може да се окачват.

Награждаването на победителите от конкурса е планувано за 10 декември в зала "Гроссето" от 18.00ч.

Първа възрастова група – до 7 години

Първо място

  1. Мария Живкова Петкова – ДГ „Райна Княгиня” – 2 група.

  2. Пламена Красимирова Костова – ДГ „ Слънце” – 3 група.

  3. Кристина Иванова Добрева – ДГ „Звънче” – 4 група.

  4. Яни Пламенов Иванов- ДГ,,Слънце”- 4 група

 

Второ място

  1. Златина Аленова Атанасова - ДГ „Слънце” – 2 група.

  2. Катерина Рамонова Райчева- ПГ ОУ „Христо Ботев”

  3. Вивиан Желева – ДГ „Радост” – 4 група.

  4. Ива Миткова Апостолова – ДГ „Слънце” – 4 група.

  5. Владимир Георгиев - ДГ „Райна Княгиня” – 2 група.

 

Трето място

  1. Мелих Керим Мюмюн - ДГ „Слънце” – 4 група.

  2. Никол Димитрова Димитрова – ЦДГ „Пролет” – 4 група.

  3. Стамет Емилов Велчев - ПГ към ОУ „Христо Ботев”

  4. Владимир Пламенов Георгиев – ДГ „Райна Княгиня” – 2 група.

 

Поощрителни награди:

  1. Мария Станиславова Латева - ДГ „Райна Княгиня” – 4 група.

  2. Яница Петкова Манчева - ПГ към ОУ „Христо Ботев”

  3. Мария Гошева Кирчева – ПГ към ОУ,,Христо Ботев”

 

Втора възрастова група - от I до IV клас

 

Първо място

  1. Габриела Здравкова Ангелова – ОУ „Алеко Константинов” 2 клас.

  2. Вероника Величкова Трифонова - ОУ „Алеко Константиов” 3 клас.

  3. Дарияна Йонкова Милкова - СУ ,,Любен Каравелов” 3 клас.

  4. Тихомира Владиславова Чакърова - ОУ „ХристоБотев” 1 клас.

  5. Димитър Християнов Тумбалов - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.

  6. Тиана Любомирова Хубенова - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.

  7. Ивайло Георгиев Попов- ОУ,,Алеко Константинов” 3 клас.

  8. Петя Руменова Димова- ОУ „Д. Н. Матевски” 3 клас.

  9. Янислав Станимиров Пиронков - ОУ „Пенчо Славейков” 3 клас.

  10. Максим Венелинов Николов - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.

  11. Елена Апостолова - ОУ „Васил Левски” 3 клас.

 

Второ място

  1. Ема Евгениева Миронова - ОУ „Пенчо Славейков” 4 клас.

  2. Магдалина Маркова Узунова - ОУ „Алеко Константинов” 4 клас.

  3. Емилия Ангелова Димитрова – ОУ „Васил Левски” 3 клас.

  4. Борис Людмилов Станков - СУ Любен Каравелов” 4 клас.

  5. Тинка Анева Цонкова - ОУ „Васил Левски” 3 клас.

  6. Теодора Георгиева Георгиева - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.

  7. Елена Божидарова Златева- ОУ „Д. Н. Матевски” 3 клас.

  8. Ваня Миленова Проданова - ОУ „Д. Н. Матевски” 3 клас.

  9. Ани Боянова Янкова – ОУ „Христо Ботев” – 1 клас.

  10. Габриела Христова - ОУ „Алеко Константинов” 2 клас.

  11. Матей Николаев - ОУ „Алеко Константинов” 2 клас.

  12. Борислав Бонев - ОУ „Алеко Константинов” 4 клас.

  13. Вяра Николова - ОУ „Пенчо Славейков” 2 клас.

 

Трето място

  1. Елена Танева Добрева – ОУ,,Алеко Константинов” 1 клас

  2. Божидар Маргаритов Дойчев - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.

  3. Мартин Ганев Ганев - ОУ „Пенчо Славейков” 1 клас.

  4. Стефан Галев Илиев - ОУ „Васил Левски” 3 клас.

  5. Илия Ангелов Иванов - ОУ „Д. Н. Матевски” 3 клас.

  6. Илиан Иванов Иванов - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.

  7. Божидар Бориславов Славов - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.

  8. Георги Георгиев Гочев - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.

  9. Ангел Петков Гиев - ОУ „Алеко Константинов” 4 клас.

  10. Антония Мариянова Маркова- ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.

  11. Анджелина Сашева Иванова - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.

  12. Ванеса Георгиева Костадинова - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.

  13. Пламена Маргаритов Дойчев - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.

 

Поощрителни награди:

  1. Виктория Даниелова Петева - ОУ „Алеко Константинов” 2 клас.

  2. Ивелина Илиева Йорданова - ОУ „Алеко Константинов” 1 клас.

  3. Андрея Манева - ОУ„Пенчо Славейков” 1 клас.

  4. Алисия Будинова Альошева - ОУ „Васил Левски” 3 клас.

  5. Елена Миткова Апостолова - ОУ „Васил Левски” 3 клас.

  6. Теодора Стоилова - СУ Любен Каравелов” 3 клас.

  7. Антоанета Руменова Стефанова - ОУ „Д. Н. Матевски” 3 клас.

  8. Галатея Кирева - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.

  9. Йордан Ангелов Желев – ОУ,,Алеко Константинов” 3 клас

 

Трета възрастова група – от V до VIII клас

 

Първо място

  1. Габриела Емилова Велева – ОУ „Пенчо Славейков 6 клас.

  2. Златко Данчев Гешев – ОУ „ Христо Ботев 5 клас.

  3. Катрин Колева – ПМГ „Иван Вазов” 7 клас.

  4. Ивет Евгениева Иванова – ПЕГ „Иван Богоров” 8 клас.

 

Второ място

  1. Мария Красимирова Христова – ОУ „Алеко Константинов” 7 клас

  2. Иван Димчев Иванов – ОУ „Васил Левски” – 6 клас.

  3. Мартин Желязков Марчев - ОУ „Васил Левски” – 6 клас.

  4. Мелек Назим Исмаил - ОУ „Васил Левски” – 6 клас.

  5. Хранимира Христова - ОУ „ Христо Ботев 6 клас.

 

Трето място

  1. Катя Асенова Дамянова - ОУ „Д. Н. Матевски” 7 клас.

  2. Гошо Данчев – ОУ „Васил Левски” – 5 клас.

  3. Юлиян Милев Милев – ОУ „П. К. Яворов” 7 клас.

  4. Десислава Димитрова Радева – СУ „Любен Каравелов” 6 клас.

 

Поощрителни награди:

  1. Габриела Светозарова Жекова – ОУ „Алеко Константинов” 5 клас.

  2. Теодор Иванов Атанасов - ОУ „Алеко Константинов” 5 клас.

  3. Мадлен Йосифова - ОУ „Алеко Константинов” 5 клас.

 

Четвърта възрастова група – от IX до XII клас

 

Първо място

Габриела Славейкова Иванова – ПМГ „Иван Вазов” 11 клас.

Второ място

Гергана Запрянова Господинова – ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” 11 клас.

Трето място

Таня Венциславова Танева - ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” 11 клас.

 

Групови награди:

  1. ДГ „Лилия” – група ясла

  2. ДГ „Лилия” – подготвителна група

  3. Клуб ,,Малки творци”- ОУ,,Алеко Константинов” 2 клас

  4. Клуб ,,Вълшебства”- ОУ,,Алеко Константинов” 3 и 4 клас

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