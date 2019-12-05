81 деца с награди от конкурса "Моята коледна камбанка"

182 камбанки, изработени от 177 деца от 7 до 18-годишна възраст, участваха в конкурса "Моята коледна камбанка", организиран от ОП Детски и младежки център.
Инициативата е традиционна за центъра, като в предходните години деца и ученици имаха възможност да творят коледни звезди, коледни ангели, елени и коледни дръвчета в навечерието на Рождество Христово. Всеки участник можеше да изработи до 2 творби по темата, с височина до 30 см., които да може да се окачват.
Награждаването на победителите от конкурса е планувано за 10 декември в зала "Гроссето" от 18.00ч.
Първа възрастова група – до 7 години
Първо място
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Мария Живкова Петкова – ДГ „Райна Княгиня” – 2 група.
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Пламена Красимирова Костова – ДГ „ Слънце” – 3 група.
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Кристина Иванова Добрева – ДГ „Звънче” – 4 група.
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Яни Пламенов Иванов- ДГ,,Слънце”- 4 група
Второ място
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Златина Аленова Атанасова - ДГ „Слънце” – 2 група.
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Катерина Рамонова Райчева- ПГ ОУ „Христо Ботев”
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Вивиан Желева – ДГ „Радост” – 4 група.
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Ива Миткова Апостолова – ДГ „Слънце” – 4 група.
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Владимир Георгиев - ДГ „Райна Княгиня” – 2 група.
Трето място
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Мелих Керим Мюмюн - ДГ „Слънце” – 4 група.
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Никол Димитрова Димитрова – ЦДГ „Пролет” – 4 група.
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Стамет Емилов Велчев - ПГ към ОУ „Христо Ботев”
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Владимир Пламенов Георгиев – ДГ „Райна Княгиня” – 2 група.
Поощрителни награди:
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Мария Станиславова Латева - ДГ „Райна Княгиня” – 4 група.
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Яница Петкова Манчева - ПГ към ОУ „Христо Ботев”
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Мария Гошева Кирчева – ПГ към ОУ,,Христо Ботев”
Втора възрастова група - от I до IV клас
Първо място
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Габриела Здравкова Ангелова – ОУ „Алеко Константинов” 2 клас.
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Вероника Величкова Трифонова - ОУ „Алеко Константиов” 3 клас.
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Дарияна Йонкова Милкова - СУ ,,Любен Каравелов” 3 клас.
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Тихомира Владиславова Чакърова - ОУ „ХристоБотев” 1 клас.
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Димитър Християнов Тумбалов - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.
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Тиана Любомирова Хубенова - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.
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Ивайло Георгиев Попов- ОУ,,Алеко Константинов” 3 клас.
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Петя Руменова Димова- ОУ „Д. Н. Матевски” 3 клас.
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Янислав Станимиров Пиронков - ОУ „Пенчо Славейков” 3 клас.
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Максим Венелинов Николов - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.
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Елена Апостолова - ОУ „Васил Левски” 3 клас.
Второ място
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Ема Евгениева Миронова - ОУ „Пенчо Славейков” 4 клас.
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Магдалина Маркова Узунова - ОУ „Алеко Константинов” 4 клас.
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Емилия Ангелова Димитрова – ОУ „Васил Левски” 3 клас.
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Борис Людмилов Станков - СУ Любен Каравелов” 4 клас.
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Тинка Анева Цонкова - ОУ „Васил Левски” 3 клас.
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Теодора Георгиева Георгиева - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.
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Елена Божидарова Златева- ОУ „Д. Н. Матевски” 3 клас.
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Ваня Миленова Проданова - ОУ „Д. Н. Матевски” 3 клас.
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Ани Боянова Янкова – ОУ „Христо Ботев” – 1 клас.
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Габриела Христова - ОУ „Алеко Константинов” 2 клас.
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Матей Николаев - ОУ „Алеко Константинов” 2 клас.
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Борислав Бонев - ОУ „Алеко Константинов” 4 клас.
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Вяра Николова - ОУ „Пенчо Славейков” 2 клас.
Трето място
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Елена Танева Добрева – ОУ,,Алеко Константинов” 1 клас
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Божидар Маргаритов Дойчев - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.
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Мартин Ганев Ганев - ОУ „Пенчо Славейков” 1 клас.
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Стефан Галев Илиев - ОУ „Васил Левски” 3 клас.
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Илия Ангелов Иванов - ОУ „Д. Н. Матевски” 3 клас.
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Илиан Иванов Иванов - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.
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Божидар Бориславов Славов - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.
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Георги Георгиев Гочев - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.
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Ангел Петков Гиев - ОУ „Алеко Константинов” 4 клас.
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Антония Мариянова Маркова- ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.
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Анджелина Сашева Иванова - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.
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Ванеса Георгиева Костадинова - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.
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Пламена Маргаритов Дойчев - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.
Поощрителни награди:
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Виктория Даниелова Петева - ОУ „Алеко Константинов” 2 клас.
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Ивелина Илиева Йорданова - ОУ „Алеко Константинов” 1 клас.
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Андрея Манева - ОУ„Пенчо Славейков” 1 клас.
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Алисия Будинова Альошева - ОУ „Васил Левски” 3 клас.
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Елена Миткова Апостолова - ОУ „Васил Левски” 3 клас.
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Теодора Стоилова - СУ Любен Каравелов” 3 клас.
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Антоанета Руменова Стефанова - ОУ „Д. Н. Матевски” 3 клас.
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Галатея Кирева - ОУ „Алеко Константинов” 3 клас.
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Йордан Ангелов Желев – ОУ,,Алеко Константинов” 3 клас
Трета възрастова група – от V до VIII клас
Първо място
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Габриела Емилова Велева – ОУ „Пенчо Славейков 6 клас.
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Златко Данчев Гешев – ОУ „ Христо Ботев 5 клас.
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Катрин Колева – ПМГ „Иван Вазов” 7 клас.
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Ивет Евгениева Иванова – ПЕГ „Иван Богоров” 8 клас.
Второ място
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Мария Красимирова Христова – ОУ „Алеко Константинов” 7 клас
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Иван Димчев Иванов – ОУ „Васил Левски” – 6 клас.
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Мартин Желязков Марчев - ОУ „Васил Левски” – 6 клас.
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Мелек Назим Исмаил - ОУ „Васил Левски” – 6 клас.
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Хранимира Христова - ОУ „ Христо Ботев 6 клас.
Трето място
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Катя Асенова Дамянова - ОУ „Д. Н. Матевски” 7 клас.
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Гошо Данчев – ОУ „Васил Левски” – 5 клас.
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Юлиян Милев Милев – ОУ „П. К. Яворов” 7 клас.
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Десислава Димитрова Радева – СУ „Любен Каравелов” 6 клас.
Поощрителни награди:
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Габриела Светозарова Жекова – ОУ „Алеко Константинов” 5 клас.
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Теодор Иванов Атанасов - ОУ „Алеко Константинов” 5 клас.
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Мадлен Йосифова - ОУ „Алеко Константинов” 5 клас.
Четвърта възрастова група – от IX до XII клас
Първо място
Габриела Славейкова Иванова – ПМГ „Иван Вазов” 11 клас.
Второ място
Гергана Запрянова Господинова – ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” 11 клас.
Трето място
Таня Венциславова Танева - ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” 11 клас.
Групови награди:
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ДГ „Лилия” – група ясла
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ДГ „Лилия” – подготвителна група
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Клуб ,,Малки творци”- ОУ,,Алеко Константинов” 2 клас
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Клуб ,,Вълшебства”- ОУ,,Алеко Константинов” 3 и 4 клас