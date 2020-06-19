Нови персонажи влизат в "Ну, погоди" 2020

Филмовото студио "Союзмултфилм" представи нови персонажи в популярния съветски анимационен филм "Ну погоди!", на който те решиха да дадат нов живот, като го направят по-модерен.

Заедно с вълка и заека, в анимацията ще се появят още три нови героя - "силният и мил" Язовец Тим, "активната и забавна" Сърна Уля и "интелигентния и технологично подготвен" Таралеж Шу.

Новите герои изглеждат "актуално и уверено, приятелски настроени и винаги готови да помогнат“ и затова съвременните деца определено ще ги харесат.

Студиото също пояснява, че новият сериал "Ну, погоди!" ще излезе тази година. Ще има 26 епизода с продължителност по седем минути всеки. Новата анимация е предназначена за деца на 6-8 години.

Също така стана известно, че трите нови персонажи са се появили по инициатива на партньора на Союзмултфилм, сочинския курорт Роза Хутор. Язовецът, сърната и таралежа са типични обитатели на този край и затова след излизането на анимацията курортът планира да ги превърне в свои талисмани.