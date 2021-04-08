Ясни са победителите в многоцветния карнавален конкурс за детско творчество „ШАНС“ 2021, организиран от Община Димитровград и ОП „Детски и младежки център“, които се стремят да го превърнат в един различен и вдъхновяващ празник, изпълнен с богатство от усмивки, таланти, желания и възможности.

Основните цели на конкурса „ШАНС“ 2021 са да открива и популяризира млади таланти от Община Димитровград и да даде възможност за изява на творческите им заложби, както и да приобщава деца и младежи към съвременните тенденции в развитието на българската култура и изкуство.

На 14 април 2021г. от 15:00ч. до 18:00ч. в лятната градина на ОП “Детски и младежки център“ ще се състои официалното награждаване в три направления: „Литературно творчество“ , „Приложно изкуство“ и „Изобразително изкуство“, по график при спазване на всички противоепидемични мерки.

Темата на конкурса тази година беше „Карнавал“, а за изобразителното изкуство бе добавена и тема “Мода в бъдещето”, която вече 7 години е много харесвана и предпочитана от бъдещите модни дизайнери на Димитровград.

В раздел "Литературно творчество” се състезаваха 7 стихотворения и 1 есе. В раздел "Приложно изкуство” творбите са 71 броя, изработени от 50 участника.

Получените рисунки в раздел "Изобразително изкуство" са общо 154, както следва в раздел „Мода в бъдещето“ са 84 броя, изработени от 74 участника, а 50 карнавално настроени творци са изработили 91 рисунки в направление „Карнавал“.

Общо участвалите творби са 233, изработени от 188 талантливи деца на Димитровград.

До момента най-активно в конкурса се включиха децата от ДГ“Звънче“ и учениците от ОУ “Ал. Константинов“. Организаторите приканват и всички останали учебни заведения и читалища да се включат в следващите три направления на „ШАНС“ 2021: „Музикално, танцово и театрално изкуства“.

Заявките за тях се попълват до 01.06.2021г., а всички ще имат възможност да покажат уменията си на сцената на площад „България“ на 16 и 17 юни 2021г.

НАПРАВЛЕНИЕ „ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО“

ПОЕЗИЯ

Втора възрастова група - от I до IV клас

Първо място:

Слави Михов - ОУ,,Алеко Константинов“- 4 клас

Второ място:

Йоана Пламенова – ОУ ,,Алеко Константинов” - 3 клас

Трета възрастова група – от V до VIII клас

Първо място:

Петя Иванова- ОУ ,,Алеко Константинов”- 7клас

Борис Дамянов – ОУ ,,Д.Н.Матевски” гр.Меричлери - 5 клас

Второ място:

Виктория Бонева - ОУ ,, Алеко Константинов”- 6 клас

Пламена Станиславова – ОУ,,Христо Ботев“ с.Крепост – 12 години

Димитър Тумбалов – ОУ ,,Алеко Константинов” – 5 клас

Трето място: Не се присъжда

„ПРОЗА“

Трета възрастова група – от V до VIII клас

Първо място: Добрина Дулева - ОУ ,,Алеко Константинов” – 6 клас

Второ място: Не се присъжда

Трето място: Не се присъжда

НАПРАВЛЕНИЕ: „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

Тема: “МОДА В БЪДЕЩЕТО“

Първа възрастова група – до 7 години

Първо място:

Лилиана Боева - ДГ “Слънце“ 6 г.

Габриела Мраморенска - ДГ “Слънце“ 6 г.

Второ място:

Жени Бахтичева- ДГ “Слънце“ 6 г.

Ива Христова - ДГ “Слънце“

Трето място:

Деяна Вълева - ДГ №1 „Звънче” IV група „Иглика“ 6г.

Габриела Василева - 6 г. IV група ДГ №1 Филиал „Роза“

Полина Борисова - ЦДГ „Приказка” 5 г.

Поощрителни награди:

Мария Митева - ДГ “Слънце“

Златомир Иванов - ДГ №1 „Звънче” IV група „Иглика“ 6г.

Дария Пламенова - ДГ ,,Слънце” – 5 г.

Женя Колева - ДГ ,,Звездица” 6 г.

Ивет Димова - 6 г. IV група ДГ №1 Филиал „Роза“

Йоана Сребрева – ДГ “Слънце“ 6 г.

Даниела Тодорова - ДГ “Слънце“ 6 г.

Втора възрастова група - от I до IV клас

Първо място:

Андрея Манева - ОУ ,,П.Славейков” 2 клас

Елена Добрева - ОУ ,,Ал. Константинов” 2 клас

Второ място:

Теодор Тенчев - ОУ,,Ал.Константинов” – 1 клас

Пламен Тенчев - ОУ,,Ал.Константинов” – 1 клас

Християна Бойчева - ОУ „Ал.Константинов” – 4 клас

Трето място:

Елена Дадалова - ОУ „Ал. Константинов” – 4клас

Кристина Балабанова

Радина Димитрова

Рая Иванова

Поощрителни награди:

Адриана Костадинова - ОУ „Алеко Константинов” – 4 клас

Виктория Русева - 1 клас СУ „Л. Каравелов“

Йоана Пламенова - ОУ ,,Алеко Константинов” - 3 клас

Мартин Станчев

Мария Миткова

София Миева

Сияна Тепелиева

Ивелина Танева

Божидара Георгиева

Виктория Вълканова

Адриана Христозова

Владимир Филев

Виктория Генчева

Трета възрастова група – от V до VIII клас

Първо място:

Виктория Крамарска - ОУ ,,Ал. Константинов” 6 клас

Второ място:

Шенгюлер Али - СУ ,,Любен Каравелов” – 6 клас

Никол Гочева - СУ „Любен Каравелов“

Трето място:

Петър Делчев - ОУ „Пенчо Славейков” – 6 клас

Дария Вълева - НЧ „Пробуда 1908“ 13 г. с. Воден

Десислава Радева - НЧ „Пробуда 1908“ 7 клас 13 г. с. Воден

Четвърта възрастова група – от IX до XII клас

Първо място: Габриела Славейкова - ПМГ „Иван Вазов“ 12 клас

Второ място: Петя Иванова - 7 клас

Трето място: Янис Янчев - ПЕГ „Д-р Иван Богоров” 10 клас

Тема :“ КАРНАВАЛ“

Първа възрастова група – до 7 години

Първо място:

Дария Пламенова - ДГ ,,Слънце” – 5 г.

Христа Абаджиева - ДГ № 1 Филиал „Роза“

Второ място:

Невена Маркова - ДГ № - „Звънче“

Ивиян Димов - ДГ № 1 Филиал „Роза“

Александра Карапеткова - ДГ “Слънце“ 6г

Трето място:

Пламена Костова - ДГ “Слънце“ 6г.

Мария Тенчева - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 6 г.

Николай Ангелов - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 6 г.

Георги Гочев - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 7 г.

Поощрителни награди:

Кристияна Николова - ДГ “Слънце“ 6 г.

Атанас Колев - ДГ “Слънце“ 6г.

Златомир Желязов - ДГ “Слънце“ 6г

Росица Петева - ДГ „Звънче“

Кристиян Дадалов - ДГ „Слънце” трета група

Мария Тенчева - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 6г.

Николай Ангелов - ДГ № 1 Филиал „Роза“, 6г.

Лъчезар Теодосиев - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 6г.

Калоян Нейков - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 6г.

Семих Шабан - ДГ № 1 Филиал „Роза“ – 6 г.

Мартин Георгиев

Ива Апостолова

Божидара Георгиева

Кристина Димова

Втора възрастова група - от I до IV клас

Първо място:

Дарияна Милкова - СУ „Л. Каравелов” – 4 клас

Лияна Миткова - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас

Габриела Анастасова - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас

Ваня Господинова - ОУ,, П. Славейков”-3 клас

Антония Маркова - ОУ“Ал. Константинов“ 4 клас

Лъчезара Дечева - ОУ „Ал. Константинов“ 4 клас

Виктория Вълканова

Второ място:

Мария Кирчева – ОУ ,,Хр. Ботев” с. Крепост - 1 клас

Виктор Янчев – ОУ ,,Ал. Константинов” - 1 клас

Жанета Христозова - ОУ ,,П. Славейков” - 1 клас

Елена Дадалова - ОУ „Ал. Константинов” – 4клас

Катерина Кръстева

Трето място:

Теодора Георгиева - ОУ „А. Константинов”– 4 клас

Габриела Чанкова – ОУ ,,П. Славейков” -1 клас

Ивелин Стефанов – ОУ ,,П. Славейков” -1 клас

Полина Спасова

Поощрителни награди:

Елеонора Стоянова - ОУ „П. Славейков“ 1 клас

Наско Андонов - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас

Мария Христова - ОУ „Ал. Константинов”– 4 клас

Антоний Тодоров - ОУ „Ал. Константинов”– 4 клас

Тошко Тошков - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас

Ива Димитрова - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас

Кристиана Димитрова - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас

Александър Лозев - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас

Габриела Йорданова - ОУ „Ал. Константинов” - 4 клас

Мартин Иванов - ОУ „П. Славейков” – 1 клас

Даниел Русев – СУ “Л. Каравелов“ 4 клас

Даная Атанасова - ОУ “Ал. Константинов“ – 4клас

Денислав Смиленов

Мартин Начев

Групови награди:

Първо място: Не се присъжда

Второ място: 1 клас ОУ,,Христо Ботев” с. Крепост

Трето място: Не се присъжда

Трета възрастова група – от V до VIII клас

Първо място:

Димитър Тумбалов - ОУ,, Ал. Константинов” -5 клас

Константин Стоянов - ПМГ „Ив.Вазов” - 5 клас

Второ място:

Божидар Делчев- ОУ ,,Ал. Константинов” - 6кл.

Златко Гешев – ОУ ,,Христо Ботев” с. Крепост от Клуб ,,Аз обичам България” – 6 кл.

Гергана Минчева - ОУ „Ал. Константинов“ – 6кл.

Трето място:

Габриела Генчева - НЧ „Пробуда 1908“ - с. Воден

Петя Славова - НЧ „Пробуда 1908“ - с. Воден

Четвърта възрастова група – от IX до XII клас

Първо място: Ивет Иванова - ПЕГ „ Д-р Ив. Богоров“

Второ място: Гергана Добрева - ПМГ „Ив. Вазов“ – 9 клас

Трето място:

Пламен Пенчев - НЧ „Пробуда 1908“ - с. Воден

Гергана Господинова - ПГ „Проф. Д-р Асен Златаров“



Направление „Приложно изкуство“ Тема: „КАРНАВАЛ“

Първа възрастова група – до 7 години

Първо място:

Теодор Дянков - ДГ,,Райна Княгиня” 3 група

Владислав Хърсев - ДГ № 1 ,,Звънче” Група ,,Иглика”

Второ място:

Невена Маркова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

Белослава Христова– ДГ № 1“Звънче“- 2 група

Теодора Генчева – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

Пламена Костова - ДГ „Слънце“ 6г.

Трето място:

Лора Иванова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

Анджелина Асенова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

Дейвид Стойчев – ДГ № 1“Звънче“ - 2 група

Десислава Тодорова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

Поощрителни награди:

Елис Александрова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

Десислава Тодорова – ДГ № 1“Звънче“- 2 група

Георги Димитров – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

Йоанна Боянова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

Мартин Тодоров – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

Ивайла Димитрова – ДГ № 1“Звънче“- 2 група

Яница Миленкова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

Маргарита Делчева – ДГ № 1“Звънче“-2 група

Росица Петева – ДГ № 1“Звънче“- 2 група

Даниела Господинова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

Габриела Василева – ЦДГ ,,Роза”

Групови участия:

Първо място: Не се присъжда

Второ място: Не се присъжда

Трето място:

Андрей Калинов, Манол Данаилов и Христо Атанасов -

ПГ към ОУ „Христо Ботев” - с. Крепост



Втора възрастова група - от I до IV клас

Първо място:

Йордан Желев - ОУ „Ал. Константинов” - 4 клас

Божидар Славов - ОУ „Ал. Константинов” - 4 клас

Жаклин Василева - ОУ „Ал. Константинов”-4 клас

Второ място:

Тиана Хубенова - ОУ „Ал. Константинов” - 4клас

Александър Петков - ОУ,,П. Славейков”- 1 клас

Алекса Иванова - ОУ,,П.Славейков”-2 клас

Трето място:

Ивелин Стефанов – ОУ “ П. Славейков” -2 клас

Мартин Иванов – ОУ “ П. Славейков” -1 клас

Даная Атанасова - ОУ „Ал. Константинов“- 4 клас

Елеонора Фенерска - 8г.

София Митева - 7 г.

Групови :

Първо място: Не се присъжда

Второ място: Не се присъжда

Трето място:

ЦОУД – начален етап – ОУ ,,Христо Ботев” с. Крепост

Трета възрастова група – от V до VIII клас

Първо място:

Христина Илиева - ОУ ,,В. Левски” - 6 клас

Второ място:

Гергана Минчева - ОУ „Ал. Константинов“-5 клас

Иван Иванов – ОУ ,,В. Левски”-7 клас

Трето място:

Станислава Танева – ОУ ,,В. Левски” -5 клас

Мартин Марчев – ОУ ,,В. Левски”- 7 клас

Поощрителни награди:

Димитър Колев - ПМГ „Ив. Вазов“- 6 клас

Петя Иванова - ОУ „ Ал. Константинов“ -7 клас

Гинка Георгиева – ОУ ,,В. Левски”- 7 клас

Росица Иванова – ОУ ,,В. Левски”- 5 клас

Габриела Стефанова – ОУ ,,В. Левски”- 5 клас

Стоянка Николова – ОУ ,,Васил Левски”-5 клас

Катя Атанасова – ОУ ,,Васил Левски”- 5 клас

Групови:

Първо място:

Група за занимания по интереси ,,Сръчни ръце” – ОУ ,,В. Левски”

Второ място: Не се присъжда

Трето място: Не се присъжда

Четвърта възрастова група – от IX до XII клас

Първо място: Не се присъжда

Второ място: Не се присъжда

Трето място:

Ивет Иванова - ПЕГ “Д-р Ив. Богоров“ - 9 клас

Янис Янчев ПЕГ - ПЕГ “Д-р Ив. Богоров“ -10 клас