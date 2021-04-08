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Ясни са победителите в многоцветния карнавален конкурс за детско творчество „ШАНС“ 2021

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    Ясни са победителите в многоцветния карнавален конкурс за детско творчество „ШАНС“ 2021, организиран от Община Димитровград и ОП „Детски и младежки център“, които се стремят да го превърнат в един различен и вдъхновяващ празник, изпълнен с богатство от усмивки, таланти, желания и възможности.

    Основните цели на конкурса „ШАНС“ 2021 са да открива и популяризира млади таланти от Община Димитровград и да даде възможност за изява на творческите им заложби, както и да приобщава деца и младежи към съвременните тенденции в развитието на българската култура и изкуство.

    На 14 април 2021г. от 15:00ч. до 18:00ч. в лятната градина на ОП “Детски и младежки център“ ще се състои официалното награждаване в три направления: „Литературно творчество“ , „Приложно изкуство“ и „Изобразително изкуство“, по график при спазване на всички противоепидемични мерки.

    Темата на конкурса тази година беше „Карнавал“, а за изобразителното изкуство бе добавена и тема “Мода в бъдещето”, която вече 7 години е много харесвана и предпочитана от бъдещите модни дизайнери на Димитровград.

    В раздел "Литературно творчество” се състезаваха 7 стихотворения и 1 есе. В раздел "Приложно изкуство” творбите са 71 броя, изработени от 50 участника.

    Получените рисунки в раздел "Изобразително изкуство" са общо 154, както следва в раздел „Мода в бъдещето“ са 84 броя, изработени от 74 участника, а 50 карнавално настроени творци са изработили 91 рисунки в направление „Карнавал“.

    Общо участвалите творби са 233, изработени от 188 талантливи деца на Димитровград.
    До момента най-активно в конкурса се включиха децата от ДГ“Звънче“ и учениците от ОУ “Ал. Константинов“. Организаторите приканват и всички останали учебни заведения и читалища да се включат в следващите три направления на „ШАНС“ 2021: „Музикално, танцово и театрално изкуства“.

    Заявките за тях се попълват до 01.06.2021г., а всички ще имат възможност да покажат уменията си на сцената на площад „България“ на 16 и 17 юни 2021г.

    НАПРАВЛЕНИЕ „ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО“

    ПОЕЗИЯ

    Втора възрастова група - от I до IV клас

    Първо място:

    Слави Михов - ОУ,,Алеко Константинов“- 4 клас

    Второ място:

    Йоана Пламенова – ОУ ,,Алеко Константинов” - 3 клас

    Трета възрастова група – от V до VIII клас

    Първо място:

    Петя Иванова- ОУ ,,Алеко Константинов”- 7клас

    Борис Дамянов – ОУ ,,Д.Н.Матевски” гр.Меричлери - 5 клас

    Второ място:
    Виктория Бонева - ОУ ,, Алеко Константинов”- 6 клас

    Пламена Станиславова – ОУ,,Христо Ботев“ с.Крепост – 12 години

    Димитър Тумбалов – ОУ ,,Алеко Константинов” – 5 клас

    Трето място: Не се присъжда

    „ПРОЗА“

    Трета възрастова група – от V до VIII клас

    Първо място: Добрина Дулева - ОУ ,,Алеко Константинов” – 6 клас

    Второ място: Не се присъжда

    Трето място: Не се присъжда

    НАПРАВЛЕНИЕ: „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

    Тема: “МОДА В БЪДЕЩЕТО“

    Първа възрастова група – до 7 години

    Първо място:

    Лилиана Боева - ДГ “Слънце“ 6 г.

    Габриела Мраморенска - ДГ “Слънце“ 6 г.

    Второ място:

    Жени Бахтичева- ДГ “Слънце“ 6 г.

    Ива Христова - ДГ “Слънце“

    Трето място:

    Деяна Вълева - ДГ №1 „Звънче” IV група „Иглика“ 6г.

    Габриела Василева - 6 г. IV група ДГ №1 Филиал „Роза“

    Полина Борисова - ЦДГ „Приказка” 5 г.

    Поощрителни награди:

    Мария Митева - ДГ “Слънце“

    Златомир Иванов - ДГ №1 „Звънче” IV група „Иглика“ 6г.

    Дария Пламенова - ДГ ,,Слънце” – 5 г.

    Женя Колева - ДГ ,,Звездица” 6 г.

    Ивет Димова - 6 г. IV група ДГ №1 Филиал „Роза“

    Йоана Сребрева – ДГ “Слънце“ 6 г.

    Даниела Тодорова - ДГ “Слънце“ 6 г.

    Втора възрастова група - от I до IV клас

    Първо място:

    Андрея Манева - ОУ ,,П.Славейков” 2 клас

    Елена Добрева - ОУ ,,Ал. Константинов” 2 клас

    Второ място:

    Теодор Тенчев - ОУ,,Ал.Константинов” – 1 клас

    Пламен Тенчев - ОУ,,Ал.Константинов” – 1 клас

    Християна Бойчева - ОУ „Ал.Константинов” – 4 клас

    Трето място:

    Елена Дадалова - ОУ „Ал. Константинов” – 4клас

    Кристина Балабанова

    Радина Димитрова

    Рая Иванова

    Поощрителни награди:

    Адриана Костадинова - ОУ „Алеко Константинов” – 4 клас

    Виктория Русева - 1 клас СУ „Л. Каравелов“

    Йоана Пламенова - ОУ ,,Алеко Константинов” - 3 клас

    Мартин Станчев

    Мария Миткова

    София Миева

    Сияна Тепелиева

    Ивелина Танева

    Божидара Георгиева

    Виктория Вълканова

    Адриана Христозова

    Владимир Филев

    Виктория Генчева

    Трета възрастова група – от V до VIII клас

    Първо място:

    Виктория Крамарска - ОУ ,,Ал. Константинов” 6 клас

    Второ място:

    Шенгюлер Али - СУ ,,Любен Каравелов” – 6 клас

    Никол Гочева - СУ „Любен Каравелов“

    Трето място:

    Петър Делчев - ОУ „Пенчо Славейков” – 6 клас

    Дария Вълева - НЧ „Пробуда 1908“ 13 г. с. Воден

    Десислава Радева - НЧ „Пробуда 1908“ 7 клас 13 г. с. Воден

    Четвърта възрастова група – от IX до XII клас

    Първо място: Габриела Славейкова - ПМГ „Иван Вазов“ 12 клас

    Второ място: Петя Иванова - 7 клас

    Трето място: Янис Янчев - ПЕГ „Д-р Иван Богоров” 10 клас

    Тема :“ КАРНАВАЛ“

    Първа възрастова група – до 7 години

    Първо място:

    Дария Пламенова - ДГ ,,Слънце” – 5 г.

    Христа Абаджиева - ДГ № 1 Филиал „Роза“

    Второ място:

    Невена Маркова - ДГ № - „Звънче“

    Ивиян Димов - ДГ № 1 Филиал „Роза“

    Александра Карапеткова - ДГ “Слънце“ 6г

    Трето място:

    Пламена Костова - ДГ “Слънце“ 6г.

    Мария Тенчева - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 6 г.

    Николай Ангелов - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 6 г.

    Георги Гочев - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 7 г.

    Поощрителни награди:

    Кристияна Николова - ДГ “Слънце“ 6 г.

    Атанас Колев - ДГ “Слънце“ 6г.

    Златомир Желязов - ДГ “Слънце“ 6г

    Росица Петева - ДГ „Звънче“

    Кристиян Дадалов - ДГ „Слънце” трета група

    Мария Тенчева - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 6г.

    Николай Ангелов - ДГ № 1 Филиал „Роза“, 6г.

    Лъчезар Теодосиев - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 6г.

    Калоян Нейков - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 6г.

    Семих Шабан - ДГ № 1 Филиал „Роза“ – 6 г.

    Мартин Георгиев

    Ива Апостолова

    Божидара Георгиева

    Кристина Димова

    Втора възрастова група - от I до IV клас

    Първо място:

    Дарияна Милкова - СУ „Л. Каравелов” – 4 клас

    Лияна Миткова - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас

    Габриела Анастасова - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас

    Ваня Господинова - ОУ,, П. Славейков”-3 клас

    Антония Маркова - ОУ“Ал. Константинов“ 4 клас

    Лъчезара Дечева - ОУ „Ал. Константинов“ 4 клас

    Виктория Вълканова

    Второ място:

    Мария Кирчева – ОУ ,,Хр. Ботев” с. Крепост - 1 клас

    Виктор Янчев – ОУ ,,Ал. Константинов” - 1 клас

    Жанета Христозова - ОУ ,,П. Славейков” - 1 клас

    Елена Дадалова - ОУ „Ал. Константинов” – 4клас

    Катерина Кръстева

    Трето място:

    Теодора Георгиева - ОУ „А. Константинов”– 4 клас

    Габриела Чанкова – ОУ ,,П. Славейков” -1 клас

    Ивелин Стефанов – ОУ ,,П. Славейков” -1 клас

    Полина Спасова

    Поощрителни награди:

    Елеонора Стоянова - ОУ „П. Славейков“ 1 клас

    Наско Андонов - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас

    Мария Христова - ОУ „Ал. Константинов”– 4 клас

    Антоний Тодоров - ОУ „Ал. Константинов”– 4 клас

    Тошко Тошков - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас

    Ива Димитрова - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас

    Кристиана Димитрова - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас

    Александър Лозев - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас

    Габриела Йорданова - ОУ „Ал. Константинов” - 4 клас

    Мартин Иванов - ОУ „П. Славейков” – 1 клас

    Даниел Русев – СУ “Л. Каравелов“ 4 клас

    Даная Атанасова - ОУ “Ал. Константинов“ – 4клас

    Денислав Смиленов

    Мартин Начев

    Групови награди:

    Първо място: Не се присъжда

    Второ място: 1 клас ОУ,,Христо Ботев” с. Крепост

    Трето място: Не се присъжда

    Трета възрастова група – от V до VIII клас

    Първо място:

    Димитър Тумбалов - ОУ,, Ал. Константинов” -5 клас

    Константин Стоянов - ПМГ „Ив.Вазов” - 5 клас

    Второ място:

    Божидар Делчев- ОУ ,,Ал. Константинов” - 6кл.

    Златко Гешев – ОУ ,,Христо Ботев” с. Крепост от Клуб ,,Аз обичам България” – 6 кл.

    Гергана Минчева - ОУ „Ал. Константинов“ – 6кл.

    Трето място:

    Габриела Генчева - НЧ „Пробуда 1908“ - с. Воден

    Петя Славова - НЧ „Пробуда 1908“ - с. Воден

    Четвърта възрастова група – от IX до XII клас

    Първо място: Ивет Иванова - ПЕГ „ Д-р Ив. Богоров“

    Второ място: Гергана Добрева - ПМГ „Ив. Вазов“ – 9 клас

    Трето място:

    Пламен Пенчев - НЧ „Пробуда 1908“ - с. Воден

    Гергана Господинова - ПГ „Проф. Д-р Асен Златаров“


    Направление „Приложно изкуство“ Тема: „КАРНАВАЛ“

    Първа възрастова група – до 7 години

    Първо място:
    Теодор Дянков - ДГ,,Райна Княгиня” 3 група
    Владислав Хърсев - ДГ № 1 ,,Звънче” Група ,,Иглика”

    Второ място:

    Невена Маркова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

    Белослава Христова– ДГ № 1“Звънче“- 2 група

    Теодора Генчева – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

    Пламена Костова - ДГ „Слънце“ 6г.

    Трето място:

    Лора Иванова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

    Анджелина Асенова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

    Дейвид Стойчев – ДГ № 1“Звънче“ - 2 група

    Десислава Тодорова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

    Поощрителни награди:

    Елис Александрова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

    Десислава Тодорова – ДГ № 1“Звънче“- 2 група

    Георги Димитров – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

    Йоанна Боянова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

    Мартин Тодоров – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

    Ивайла Димитрова – ДГ № 1“Звънче“- 2 група

    Яница Миленкова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

    Маргарита Делчева – ДГ № 1“Звънче“-2 група

    Росица Петева – ДГ № 1“Звънче“- 2 група

    Даниела Господинова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група

    Габриела Василева – ЦДГ ,,Роза”

    Групови участия:

    Първо място: Не се присъжда

    Второ място: Не се присъжда

    Трето място:
    Андрей Калинов, Манол Данаилов и Христо Атанасов -
    ПГ към ОУ „Христо Ботев” - с. Крепост


    Втора възрастова група - от I до IV клас

    Първо място:

    Йордан Желев - ОУ „Ал. Константинов” - 4 клас

    Божидар Славов - ОУ „Ал. Константинов” - 4 клас

    Жаклин Василева - ОУ „Ал. Константинов”-4 клас

    Второ място:

    Тиана Хубенова - ОУ „Ал. Константинов” - 4клас

    Александър Петков - ОУ,,П. Славейков”- 1 клас

    Алекса Иванова - ОУ,,П.Славейков”-2 клас

    Трето място:

    Ивелин Стефанов – ОУ “ П. Славейков” -2 клас

    Мартин Иванов – ОУ “ П. Славейков” -1 клас

    Даная Атанасова - ОУ „Ал. Константинов“- 4 клас

    Елеонора Фенерска - 8г.

    София Митева - 7 г.

    Групови :

    Първо място: Не се присъжда

    Второ място: Не се присъжда

    Трето място:

    ЦОУД – начален етап – ОУ ,,Христо Ботев” с. Крепост

    Трета възрастова група – от V до VIII клас

    Първо място:

    Христина Илиева - ОУ ,,В. Левски” - 6 клас

    Второ място:

    Гергана Минчева - ОУ „Ал. Константинов“-5 клас

    Иван Иванов – ОУ ,,В. Левски”-7 клас

    Трето място:

    Станислава Танева – ОУ ,,В. Левски” -5 клас

    Мартин Марчев – ОУ ,,В. Левски”- 7 клас

    Поощрителни награди:

    Димитър Колев - ПМГ „Ив. Вазов“- 6 клас

    Петя Иванова - ОУ „ Ал. Константинов“ -7 клас

    Гинка Георгиева – ОУ ,,В. Левски”- 7 клас

    Росица Иванова – ОУ ,,В. Левски”- 5 клас

    Габриела Стефанова – ОУ ,,В. Левски”- 5 клас

    Стоянка Николова – ОУ ,,Васил Левски”-5 клас

    Катя Атанасова – ОУ ,,Васил Левски”- 5 клас

    Групови:

    Първо място:

    Група за занимания по интереси ,,Сръчни ръце” – ОУ ,,В. Левски”

    Второ място: Не се присъжда

    Трето място: Не се присъжда

    Четвърта възрастова група – от IX до XII клас

    Първо място: Не се присъжда

    Второ място: Не се присъжда

    Трето място:

    Ивет Иванова - ПЕГ “Д-р Ив. Богоров“ - 9 клас

    Янис Янчев ПЕГ - ПЕГ “Д-р Ив. Богоров“ -10 клас

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