Ясни са победителите в многоцветния карнавален конкурс за детско творчество „ШАНС“ 2021, организиран от Община Димитровград и ОП „Детски и младежки център“, които се стремят да го превърнат в един различен и вдъхновяващ празник, изпълнен с богатство от усмивки, таланти, желания и възможности.
Основните цели на конкурса „ШАНС“ 2021 са да открива и популяризира млади таланти от Община Димитровград и да даде възможност за изява на творческите им заложби, както и да приобщава деца и младежи към съвременните тенденции в развитието на българската култура и изкуство.
На 14 април 2021г. от 15:00ч. до 18:00ч. в лятната градина на ОП “Детски и младежки център“ ще се състои официалното награждаване в три направления: „Литературно творчество“ , „Приложно изкуство“ и „Изобразително изкуство“, по график при спазване на всички противоепидемични мерки.
Темата на конкурса тази година беше „Карнавал“, а за изобразителното изкуство бе добавена и тема “Мода в бъдещето”, която вече 7 години е много харесвана и предпочитана от бъдещите модни дизайнери на Димитровград.
В раздел "Литературно творчество” се състезаваха 7 стихотворения и 1 есе. В раздел "Приложно изкуство” творбите са 71 броя, изработени от 50 участника.
Получените рисунки в раздел "Изобразително изкуство" са общо 154, както следва в раздел „Мода в бъдещето“ са 84 броя, изработени от 74 участника, а 50 карнавално настроени творци са изработили 91 рисунки в направление „Карнавал“.
Общо участвалите творби са 233, изработени от 188 талантливи деца на Димитровград.
До момента най-активно в конкурса се включиха децата от ДГ“Звънче“ и учениците от ОУ “Ал. Константинов“. Организаторите приканват и всички останали учебни заведения и читалища да се включат в следващите три направления на „ШАНС“ 2021: „Музикално, танцово и театрално изкуства“.
Заявките за тях се попълват до 01.06.2021г., а всички ще имат възможност да покажат уменията си на сцената на площад „България“ на 16 и 17 юни 2021г.
НАПРАВЛЕНИЕ „ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО“
ПОЕЗИЯ
Втора възрастова група - от I до IV клас
Първо място:
Слави Михов - ОУ,,Алеко Константинов“- 4 клас
Второ място:
Йоана Пламенова – ОУ ,,Алеко Константинов” - 3 клас
Трета възрастова група – от V до VIII клас
Първо място:
Петя Иванова- ОУ ,,Алеко Константинов”- 7клас
Борис Дамянов – ОУ ,,Д.Н.Матевски” гр.Меричлери - 5 клас
Второ място:
Виктория Бонева - ОУ ,, Алеко Константинов”- 6 клас
Пламена Станиславова – ОУ,,Христо Ботев“ с.Крепост – 12 години
Димитър Тумбалов – ОУ ,,Алеко Константинов” – 5 клас
Трето място: Не се присъжда
„ПРОЗА“
Трета възрастова група – от V до VIII клас
Първо място: Добрина Дулева - ОУ ,,Алеко Константинов” – 6 клас
Второ място: Не се присъжда
Трето място: Не се присъжда
НАПРАВЛЕНИЕ: „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“
Тема: “МОДА В БЪДЕЩЕТО“
Първа възрастова група – до 7 години
Първо място:
Лилиана Боева - ДГ “Слънце“ 6 г.
Габриела Мраморенска - ДГ “Слънце“ 6 г.
Второ място:
Жени Бахтичева- ДГ “Слънце“ 6 г.
Ива Христова - ДГ “Слънце“
Трето място:
Деяна Вълева - ДГ №1 „Звънче” IV група „Иглика“ 6г.
Габриела Василева - 6 г. IV група ДГ №1 Филиал „Роза“
Полина Борисова - ЦДГ „Приказка” 5 г.
Поощрителни награди:
Мария Митева - ДГ “Слънце“
Златомир Иванов - ДГ №1 „Звънче” IV група „Иглика“ 6г.
Дария Пламенова - ДГ ,,Слънце” – 5 г.
Женя Колева - ДГ ,,Звездица” 6 г.
Ивет Димова - 6 г. IV група ДГ №1 Филиал „Роза“
Йоана Сребрева – ДГ “Слънце“ 6 г.
Даниела Тодорова - ДГ “Слънце“ 6 г.
Втора възрастова група - от I до IV клас
Първо място:
Андрея Манева - ОУ ,,П.Славейков” 2 клас
Елена Добрева - ОУ ,,Ал. Константинов” 2 клас
Второ място:
Теодор Тенчев - ОУ,,Ал.Константинов” – 1 клас
Пламен Тенчев - ОУ,,Ал.Константинов” – 1 клас
Християна Бойчева - ОУ „Ал.Константинов” – 4 клас
Трето място:
Елена Дадалова - ОУ „Ал. Константинов” – 4клас
Кристина Балабанова
Радина Димитрова
Рая Иванова
Поощрителни награди:
Адриана Костадинова - ОУ „Алеко Константинов” – 4 клас
Виктория Русева - 1 клас СУ „Л. Каравелов“
Йоана Пламенова - ОУ ,,Алеко Константинов” - 3 клас
Мартин Станчев
Мария Миткова
София Миева
Сияна Тепелиева
Ивелина Танева
Божидара Георгиева
Виктория Вълканова
Адриана Христозова
Владимир Филев
Виктория Генчева
Трета възрастова група – от V до VIII клас
Първо място:
Виктория Крамарска - ОУ ,,Ал. Константинов” 6 клас
Второ място:
Шенгюлер Али - СУ ,,Любен Каравелов” – 6 клас
Никол Гочева - СУ „Любен Каравелов“
Трето място:
Петър Делчев - ОУ „Пенчо Славейков” – 6 клас
Дария Вълева - НЧ „Пробуда 1908“ 13 г. с. Воден
Десислава Радева - НЧ „Пробуда 1908“ 7 клас 13 г. с. Воден
Четвърта възрастова група – от IX до XII клас
Първо място: Габриела Славейкова - ПМГ „Иван Вазов“ 12 клас
Второ място: Петя Иванова - 7 клас
Трето място: Янис Янчев - ПЕГ „Д-р Иван Богоров” 10 клас
Тема :“ КАРНАВАЛ“
Първа възрастова група – до 7 години
Първо място:
Дария Пламенова - ДГ ,,Слънце” – 5 г.
Христа Абаджиева - ДГ № 1 Филиал „Роза“
Второ място:
Невена Маркова - ДГ № - „Звънче“
Ивиян Димов - ДГ № 1 Филиал „Роза“
Александра Карапеткова - ДГ “Слънце“ 6г
Трето място:
Пламена Костова - ДГ “Слънце“ 6г.
Мария Тенчева - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 6 г.
Николай Ангелов - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 6 г.
Георги Гочев - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 7 г.
Поощрителни награди:
Кристияна Николова - ДГ “Слънце“ 6 г.
Атанас Колев - ДГ “Слънце“ 6г.
Златомир Желязов - ДГ “Слънце“ 6г
Росица Петева - ДГ „Звънче“
Кристиян Дадалов - ДГ „Слънце” трета група
Мария Тенчева - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 6г.
Николай Ангелов - ДГ № 1 Филиал „Роза“, 6г.
Лъчезар Теодосиев - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 6г.
Калоян Нейков - ДГ № 1 Филиал „Роза“ 6г.
Семих Шабан - ДГ № 1 Филиал „Роза“ – 6 г.
Мартин Георгиев
Ива Апостолова
Божидара Георгиева
Кристина Димова
Втора възрастова група - от I до IV клас
Първо място:
Дарияна Милкова - СУ „Л. Каравелов” – 4 клас
Лияна Миткова - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас
Габриела Анастасова - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас
Ваня Господинова - ОУ,, П. Славейков”-3 клас
Антония Маркова - ОУ“Ал. Константинов“ 4 клас
Лъчезара Дечева - ОУ „Ал. Константинов“ 4 клас
Виктория Вълканова
Второ място:
Мария Кирчева – ОУ ,,Хр. Ботев” с. Крепост - 1 клас
Виктор Янчев – ОУ ,,Ал. Константинов” - 1 клас
Жанета Христозова - ОУ ,,П. Славейков” - 1 клас
Елена Дадалова - ОУ „Ал. Константинов” – 4клас
Катерина Кръстева
Трето място:
Теодора Георгиева - ОУ „А. Константинов”– 4 клас
Габриела Чанкова – ОУ ,,П. Славейков” -1 клас
Ивелин Стефанов – ОУ ,,П. Славейков” -1 клас
Полина Спасова
Поощрителни награди:
Елеонора Стоянова - ОУ „П. Славейков“ 1 клас
Наско Андонов - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас
Мария Христова - ОУ „Ал. Константинов”– 4 клас
Антоний Тодоров - ОУ „Ал. Константинов”– 4 клас
Тошко Тошков - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас
Ива Димитрова - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас
Кристиана Димитрова - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас
Александър Лозев - ОУ „Ал. Константинов” – 4 клас
Габриела Йорданова - ОУ „Ал. Константинов” - 4 клас
Мартин Иванов - ОУ „П. Славейков” – 1 клас
Даниел Русев – СУ “Л. Каравелов“ 4 клас
Даная Атанасова - ОУ “Ал. Константинов“ – 4клас
Денислав Смиленов
Мартин Начев
Групови награди:
Първо място: Не се присъжда
Второ място: 1 клас ОУ,,Христо Ботев” с. Крепост
Трето място: Не се присъжда
Трета възрастова група – от V до VIII клас
Първо място:
Димитър Тумбалов - ОУ,, Ал. Константинов” -5 клас
Константин Стоянов - ПМГ „Ив.Вазов” - 5 клас
Второ място:
Божидар Делчев- ОУ ,,Ал. Константинов” - 6кл.
Златко Гешев – ОУ ,,Христо Ботев” с. Крепост от Клуб ,,Аз обичам България” – 6 кл.
Гергана Минчева - ОУ „Ал. Константинов“ – 6кл.
Трето място:
Габриела Генчева - НЧ „Пробуда 1908“ - с. Воден
Петя Славова - НЧ „Пробуда 1908“ - с. Воден
Четвърта възрастова група – от IX до XII клас
Първо място: Ивет Иванова - ПЕГ „ Д-р Ив. Богоров“
Второ място: Гергана Добрева - ПМГ „Ив. Вазов“ – 9 клас
Трето място:
Пламен Пенчев - НЧ „Пробуда 1908“ - с. Воден
Гергана Господинова - ПГ „Проф. Д-р Асен Златаров“
Направление „Приложно изкуство“ Тема: „КАРНАВАЛ“
Първа възрастова група – до 7 години
Първо място:
Теодор Дянков - ДГ,,Райна Княгиня” 3 група
Владислав Хърсев - ДГ № 1 ,,Звънче” Група ,,Иглика”
Второ място:
Невена Маркова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група
Белослава Христова– ДГ № 1“Звънче“- 2 група
Теодора Генчева – ДГ № 1“Звънче“ -2 група
Пламена Костова - ДГ „Слънце“ 6г.
Трето място:
Лора Иванова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група
Анджелина Асенова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група
Дейвид Стойчев – ДГ № 1“Звънче“ - 2 група
Десислава Тодорова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група
Поощрителни награди:
Елис Александрова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група
Десислава Тодорова – ДГ № 1“Звънче“- 2 група
Георги Димитров – ДГ № 1“Звънче“ -2 група
Йоанна Боянова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група
Мартин Тодоров – ДГ № 1“Звънче“ -2 група
Ивайла Димитрова – ДГ № 1“Звънче“- 2 група
Яница Миленкова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група
Маргарита Делчева – ДГ № 1“Звънче“-2 група
Росица Петева – ДГ № 1“Звънче“- 2 група
Даниела Господинова – ДГ № 1“Звънче“ -2 група
Габриела Василева – ЦДГ ,,Роза”
Групови участия:
Първо място: Не се присъжда
Второ място: Не се присъжда
Трето място:
Андрей Калинов, Манол Данаилов и Христо Атанасов -
ПГ към ОУ „Христо Ботев” - с. Крепост
Втора възрастова група - от I до IV клас
Първо място:
Йордан Желев - ОУ „Ал. Константинов” - 4 клас
Божидар Славов - ОУ „Ал. Константинов” - 4 клас
Жаклин Василева - ОУ „Ал. Константинов”-4 клас
Второ място:
Тиана Хубенова - ОУ „Ал. Константинов” - 4клас
Александър Петков - ОУ,,П. Славейков”- 1 клас
Алекса Иванова - ОУ,,П.Славейков”-2 клас
Трето място:
Ивелин Стефанов – ОУ “ П. Славейков” -2 клас
Мартин Иванов – ОУ “ П. Славейков” -1 клас
Даная Атанасова - ОУ „Ал. Константинов“- 4 клас
Елеонора Фенерска - 8г.
София Митева - 7 г.
Групови :
Първо място: Не се присъжда
Второ място: Не се присъжда
Трето място:
ЦОУД – начален етап – ОУ ,,Христо Ботев” с. Крепост
Трета възрастова група – от V до VIII клас
Първо място:
Христина Илиева - ОУ ,,В. Левски” - 6 клас
Второ място:
Гергана Минчева - ОУ „Ал. Константинов“-5 клас
Иван Иванов – ОУ ,,В. Левски”-7 клас
Трето място:
Станислава Танева – ОУ ,,В. Левски” -5 клас
Мартин Марчев – ОУ ,,В. Левски”- 7 клас
Поощрителни награди:
Димитър Колев - ПМГ „Ив. Вазов“- 6 клас
Петя Иванова - ОУ „ Ал. Константинов“ -7 клас
Гинка Георгиева – ОУ ,,В. Левски”- 7 клас
Росица Иванова – ОУ ,,В. Левски”- 5 клас
Габриела Стефанова – ОУ ,,В. Левски”- 5 клас
Стоянка Николова – ОУ ,,Васил Левски”-5 клас
Катя Атанасова – ОУ ,,Васил Левски”- 5 клас
Групови:
Първо място:
Група за занимания по интереси ,,Сръчни ръце” – ОУ ,,В. Левски”
Второ място: Не се присъжда
Трето място: Не се присъжда
Четвърта възрастова група – от IX до XII клас
Първо място: Не се присъжда
Второ място: Не се присъжда
Трето място:
Ивет Иванова - ПЕГ “Д-р Ив. Богоров“ - 9 клас
Янис Янчев ПЕГ - ПЕГ “Д-р Ив. Богоров“ -10 клас