Червено море се оказа опасен замърсител на въздуха

Въглеводородните газове, които проникват през дъното на Червено море от дълбочина два километра, замърсяват атмосферата със скорост, еквивалентна на емисиите на някои големи страни износители на изкопаеми горива, заявиха химици от института Макс Планк.

По време на експедиция до Персийския залив изследователите установяват, че нивата на етан и пропан във въздуха над северната част на Червено море са 40 пъти по-високи от очакваното, дори като се вземат предвид регионалните антропогенни емисии.

Екипът анализира възможните източници на замърсяване, включително транспорт, селско стопанство, изгаряне на биомаса и производство на електроенергия от въглеводороди и стигна до неочаквано заключение - газовете изтичат през морското дъно от естествени подземни резервоари за нефт и газ.

След това те се смесват с друг парников газ - азотен оксид, който се съдържа в емисиите от промишленото корабоплаване, и се превръщат в изключително вредни замърсители за човешкото здраве, показва проучване, публикувано в Nature Communications.

Групата прецени, че изтичането на етан и пропан е „сравнимо по величина“ с емисиите на няколко страни износителки на петрол като ОАЕ или Кувейт.

През следващите десетилетия корабният трафик през Червено море и Суецкия канал ще се увеличава, което означава, че емисиите на азотен оксид ще се увеличават, казват учените. Това ще доведе до значително влошаване на качеството на въздуха в региона.

Bourtsoukidis, E., Pozzer, A., Sattler, T. et al. The Red Sea Deep Water is a potent source of atmospheric ethane and propane. Nat Commun 11, 447 (2020). doi.org/10.1038/s41467-020-14375-0

