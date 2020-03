Научно потвърдено: Гъсеници ядат пластмаса

Екип от изследователи от университета в Брандън са открили, че ларвите восъчния молец са в състояние да консумират и метаболизират полиетилен. В своя документ, публикуван в Proceedings of the Royal Society B, групата описва тяхното изследване на гъсениците и какво са научили за тях и микробиома на червата им.

Предишни изследвания показват, че пластмасата се превръща в основен замърсител. Освен натрупването в депата, те се разграждат и до микропластмаса, която замърсява световните океани. И въпреки че има опити за ограничаване на употребата им, те все още се произвеждат и използват в изобилие в много части на света. Учените търсят начин да накарат такива материали да се разграждат по-бързо - естественото разграждане отнема приблизително 100 години. Сега учените са изследвали восъчни молци и техните ларви, за които е известно, че нахлуват в пчелни кошери, за да ядат медените пити вътре.

Изследователите решили да проучат сведенията от хора, че ларвите, които съществуват като гъсеници, се хранят с полиетилен с ниска плътност. За да разберат дали това е вярно, те се сдобили с множество гъсеници и ги поставили на диета от пластмасови торбички за хранителни стоки. Те открили, че 60 гъсеници изяждат приблизително 30 квадратни сантиметра от пластмасата за седмица. Те открили също, че гъсениците могат да оцелеят в продължение на една седмица, като не ядат нищо друго освен пластмасата.

Изследователите изследвали и чревния микробиом на няколко от гъсениците и идентифицирали бактерии, които участват в усвояването на пластмасата. Те също хранили някои от бактериите с пластмаса извън червата на гъсеницата и открили, че те са в състояние да оцелеят до една година, като се хранят само с пластмаса. Изследователите също открили, че съществува симбиотична връзка между гъсениците и техните микробиоми - гъсениците заедно с чревните им бактерии консумирали повече пластмаса, отколкото бактериите сами.

Но не всички новини са добри - изследователите откриват също, че когато гъсениците се хранят с пластмаса, те отделят етилен гликол, който е токсичен.

