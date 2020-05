Едно шестгодишно момиченце-оркестър (видео)

Какви песнички пеят шестгодишните по света? Миумиу пее "Fly Me To The Moon" и "Moon River", като си акомпанира на китара. Можете да чуете нейната класическа китара, джаз китара, танго, боса нова или китайска песен, или като цяла банда.

В мрачните коронавирусни времена момиченцето от Нанжин, Китай стана онлайн звезда. Тя свири на китара от тригодишна. В канала си в YouTube пише на английски, че учи здраво и се надява да напредне. Извинява се, че това не е родният ѝ език. Мечтата ѝ е да стане отличен китарист. А в едно от последните свои видеа изпълнява "Hotel California" като свири всички партии на хита на Eagles. Може да ви се стори малко детски нежният ѝ глас за тази песен, но почакайте да чуето солото на китара...