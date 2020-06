Силно политизирана церемония на наградите ВЕТ (видео)

Рапърите Роди Рич и Меган дъ Стелиън спечелиха най-желаните отличия на наградите ВЕТ (Black Entertainment Television - Блек Ентъртейнмънт Телевижън), но виртуалната церемония беше силно политизирана и наблегна главно на положението на чернокожите и борбата им за справедливост, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Юбилейното 20-о шоу съдържаше предварително записани майсторски подготвени клипове. То започна със звездно рап изпълнение на химни за живота на чернокожите и борбата им за равноправие на фона на кадри от уличните протести след смъртта на Джордж Флойд.

Бионсе, която получи хуманитарната награда от Мишел Обама, призова чернокожата общност да гласува, за да разруши "расистките и неравнопоставени системи". Певицата беше отличена за благотворителните й инициативи. Сред тях се отличава програмата БиГуд, чрез която набира средства за различни каузи, в това число в подкрепа на млади жени, желаещи да учат в колеж.

Рапърът Да Бейби изпълни част от песента си "Rockstar", превърнала се в знакова за движението "Животът на чернокожите има значение", с глава притисната до земята, подобно на последните минути на Джордж Флойд. Алиша Кийс също изпя емоционално новия си хит "Perfect Way to Die".

Роди Рич спечели наградата за албум на годината с "Please, Excuse Me for Being Antisocial", а Меган дъ Стелиън - наградата на зрителите и отличието за най-добра хип-хоп певица. Роди Рич беше избран също за най-добър нов изпълнител.

Лизо се наложи в категорията за най-добра ар ен би/поп певица. Да Бейби взе приза за най-добър хип-хоп певец, Крис Браун - за най-добър ар ен би/ поп певец, а "Мигос" - за най-добра група.

Нигериецът Бърна Бой спечели наградата за най-добър международен изпълнител. Диджей Калед, Джон Леджънд и покойният Нипси Хъсъл получиха отличието за видео на годината с "Higher".

Майкъл Б. Джордан спечели наградата за най-добър актьор, а Иса Рей - за най-добра актриса. "Куин и Слим" беше избран за най-добър филм.

Титлите за спортистка и спортист на годината бяха присъдени на Симон Байлс и Леброн Джеймс.

Водеща на церемонията, излъчвана за първи път по телевизия Си Би Ес, беше комичката Аманда Сийлс. Тя изпълни няколко скеча, включително и за жена, наречена Карън - нарицателно за привилегирована бяла жена, която е расистка.