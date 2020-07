Филмов юли месец в HBO GO с 37 филма, сред които колекция "Междузвездни войни"

Филмов месец ни очаква в HBO GO през юли с цели 37 заглавия (34 игрални и 3 документални). Меломаните ще бъдат зарадвани със специална HBO колекция „Междузвездни войни“: 12 заглавия (11

премиерни за юли, 1 с премиера през август). Колекцията включва филми от оригиналната трилогия, както и от новите поредици, включително и самостоятелни заглавия за любимите герои, родени от въображението на Джордж Лукас.



Сред филмовите блокбастъри са „Към звездите“ с Брад Пит, Пълно ускорение с Мат Деймън и Крисчън Бейл, Замръзналото кралство 2, Терминатор: Мрачна съдба.

Любителите на интернационалното кино могат да гледат хърватски, македонски и полски филми. Специалния експериментален проект на HBO Европа, за кратки филми вдъхновени от изолацията

е представен с „Вкъщи: Полша“ (14 истории, обединени в един филм). Можем да гледаме още Кийра Найтли в „Официални тайни“ и Чарлийз Терон в „Младите възрастни“.



При сериалите внимание привлича „Викторина“, базиран на скандала с измамата в английската версия на играта „Стани богат“, а при документалистиката - Банкси и възходът на нелегалното изкуство с кадри на редки интервюта с уличният художник.



ПЪЛЕН СПИСЪК НОВИ ЗАГЛАВИЯ



ФИЛМИ (ПО ПРЕМИЕРНА ДАТА)



* Мечтаната земя (EASY LAND): 11 юли

* Към звездите (AD ASTRA): 12 юли

* Абу Лейла (ABOU LEILA): 12 юли

* Мики и мечката (MICKEY AND THE BEAR): 13 юли

* Вкъщи: Полша W DOMU (AKA. AT HOME): 16 юли

* Официални тайни (OFFICIAL SECRETS): 17 юли

* Pokemon: Детектив Пикачу (POKEMON: DETECTIVE PIKACHU): 18 юли

* Кралят на чудовищата (GODZILLA: KING OF MONSTERS): 19 юли

* Червеното комби (The red hatchback): 19 юли

* Тъмният кристал (DARK CRYSTAL): 20 юли

* Пълно ускорение (FORD V FERRARI): 26 юли

* Новите ангели на Чарли (CHARLIE’S ANGELS, 2019): 31 юли

* Терминатор: Мрачна съдба (TERMINATOR: DARK FATE): вече достъпен

* Замръзналото кралство 2 (FROZEN II): вече достъпен

* Младите възрастни (YOUNG ADULT): вече достъпен

* Голо оръжие, 1,2 и 3 (NAKED GUN): вече достъпен

* 25-тият час (THE 25 HOUR): вече достъпен

* Пазителите (WHATCHMЕN): вече достъпен

* Стендъп любов (Standing up for Sunny): вече достъпен

* Бъди до мен (STAND BY ME) – класика: вече достъпен

* Още един живот (ANOTHER DAY OF LIFE (AKA. JESZCZE DZIEN ZYCIA) – полски филм: вече достъпен

* Тръгваме ли? Да! (IDES? IDEM! (AKA. GO, WENT, GONE) – хърватски филм: вече достъпен

* Господ съществува, името й е Петуния GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA – македонски филм:

вече достъпен



СПЕЦИАЛНА HBO КОЛЕКЦИЯ „МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ“: 12 ЗАГЛАВИЯ (11 С ПРЕМИЕРНИ ДАТИ

ПРЕЗ ЮЛИ, 1 С ПРЕМИЕРА ПРЕЗ АВГУСТ)



* Междузвездни войни: Епизод І - Невидима заплаха (STAR WARS: EPISODE I – THE PHANTOM MANACE): 17 юли

* Междузвездни войни: Епизод ІІ - Клонираните атакуват (STAR WARS: EPISODE II – ATTACK OF THE CLONES): 17 юли

* Междузвездни войни: Епизод ІІІ - Отмъщението на ситите (STAR WARS: EPISODE III – REVENGE OF THE SITH): 17 юли

* Star Wars: Войните на клонираните (STAR WARS: THE CLONE WARS (2008): 17 юли

* Соло: История от Междузвездни войни (SOLO: A STAR WARS STORY): 17 юли

* STAR WARS: EPISODE IV – A NEW HOPE

* STAR WARS: EPISODE V – THE EMPIRE STRIKES BACK

* STAR WARS: EPISODE VI – RETURN OF THE JEDI

* ROGUE ONE: A STAR WARS STORY

* STAR WARS: EPISODE VII – THE FORCE AWAKENS

* STAR WARS: THE LAST JEDI

* STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER (премиера 9 август)



НОВИ СЕРИАЛИ (ИЛИ СЕЗОНИ)



* 4 блока, сезони 1,2,3: вече достъпен

* Викторина: 11 юли

* Рами, сезон 1 и 2: 22 юли

* Стая 104, сезон 4: 25 юли



ПРОДЪЛЖАВАЩИ СЕРИАЛИ (ТЕКУЩИ ЕПИЗОДИ ПРЕЗ ЮЛИ)



* Прокълнат патрул, сезон 2

* Шоуто на Джон Оливър, сезон 7

* Мога и да те съсипя

* Пери Мейсън

* Старгърл

* Черен понеделник, сезон 2 (финал)

* Следотърсачи (финал)



ДЕТСКО СЪДЪРЖАНИЕ:



* Гризи и лемингите (GRIZZY AND THE LEMMINGS): вече достъпен

* Моузли (Mosley): вече достъпен

* Страхотният Майк (MIGHTY MIKE): 10 юли



ДОКУМЕНТАЛИСТИКА:

* Ще изчезна в мрака, поредица (продължаващ, нов епизод всеки понеделник)

* Банкси и възходът на нелегалното изкуство, филм: вече наличен

* Детство в шоубизнеса, филм: 15 юли

* Стоктън в мислите ми, филм: 29 юли