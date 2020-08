Четири стъпки, за да запазим ума си остър с годините

Остаряването е неизбежно и, както се казва, "не е толкова лошо, когато помислиш за алтернативата". Промените в когнитивната функция с напредване на възрастта могат да бъдат разочароващи. Въпреки че някои промени в нашите умствени способности са неизбежни с напредването на възрастта, има стъпки, които можем да предприемем, за да сведем до минимум тяхното въздействие.

Промените в начина на живот и стратегиите, които са под наш контрол и които могат да ни помогнат да останем остри с напредване на възрастта разглеждат специалисти в Psychology Today. Те акцентират четири стъпки:

1. Приоритизирайте съня. Сънят е не само от съществено значение за физическото здраве, но е и от критично значение за когнитивното ни функциониране и психичното ни благополучие. Въпреки митовете за обратното, сънят не е време, когато мозъкът е в покой. Мозъкът е невероятно активен по време на сън и е активен по начини, които са почти невъзможни за пресъздаване докато сме будни през деня. Приоритизирайки съня, ние се възползваме от уникални състояния на мозъка, които могат да подпомогнат всичко - от паметта ни до способността ни да контролираме емоциите си. Преди да се задържите в точката на осезаемата умора, за да гледате края на филм или да завършите нещо, преразгледайте важността на съня.

2. Движете се. Подобно на съня, упражненията са важни не само за нашето тяло, но и за нашия мозък. Упражненията, особено тези, които повишават сърдечната честота, привличат кръвта и увеличават доставката на кислород по цялото тяло и мозък. Оказва се, че мозъкът е особено алчен потребител на този кислород. От целия кислород, който се разпространява в тялото, мозъкът изразходва около 20 процента, повече от всеки друг орган. Този кислород се използва за подхранване на комуникацията между клетките и за поддържане на здравето на мозъчните клетки. Не е чудно, че когато телата ни са активни, умовете ни имат полза. Обширни изследвания показват, че упражненията могат да помогнат за предотвратяване на въздействието на напредването на възрастта върху когнитивните способности (Barnes et al., 2015), а дори и от едно упражнение може има краткосрочна полза (Voss et al., 2019). Упражненията също може да ни помогнат да спим по-добре и да се чувстваме по-добре емоционално. За тези, на които идеята за упражнения им се вижда обезсърчаваща - може би си представяте, че трябва да бягате из квартала, за да има някаква полза, но дори упражненията с ниска до умерена интензивност могат да бъдат полезни. Например, някои изследвания предполагат, че заниманията с градинарство са достатъчни, за да доведат до полезни промени в мозъка (например, Park et al., 2019).

3. Бъдете социални. Хората са социални по природа. През цялата история оцеляването ни е зависело от способността ни да работим заедно за решаване на проблеми. Когато сме лишени от социални връзки, когато се чувстваме социално изолирани, последствията могат да бъдат ужасни. Обширните изследвания показват, че възрастните от всички възрасти имат полза от социални взаимодействия и от чувство за социална връзка с другите. Силните социални връзки са свързани с благополучието в редица показатели, включително физическо и психическо здраве и могат да ни помогнат да бъдем издръжливи, когато срещнем стрес или неуспехи. Въпреки че имаме тенденция да ограничаваме стратегически социалните си кръгове с напредване на възрастта, не трябва да ги орязваме твърде агресивно. Особено с напредването на възрастта социалната изолация може да стане рисков фактор за какво ли не - от лошо настроение, депресия, всевъзможни когнитивни нарушения до смърт. В съвременността има достатъчно възможности да поддържате социални контакти и това не е като да удряте лайкове в социалните мрежи. Пандемията показа колко хората имат нужда от хора и особено от позитивния контакт.

4. Упражнявайте мозъка си. Не само нашето тяло се нуждае от редовни тренировки. Мозъкът ни всъщност може да не е мускул, но е полезно да мислим за него като за такъв, доколкото той се нуждае от постоянно укрепване, за да остане във върховата си форма. Начинът за укрепване на мозъка? Използвайте го и му поставяйте предизвикателства. Не се придържайте само към познати задачи. Опитайте нещо ново: учете нов език, запишете клас по изкуство или учете нов занаят, открийте как да готвите нов тип кухня или да усвоите нов тип технологии. Възможностите са безкрайни и наградите за нашите умствени способности могат да бъдат големи.

Това, разбира се, не е изчерпателен списък, но ако нашата цел е да останем с остър ум с напредване на възрастта, това е важен списък, който трябва да поставим на челно място сред житейските си приоритети.