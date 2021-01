Обявиха 10-те филма на годината

Американският филмов институт (АФИ) оповести избора си за филми на годината, като пет от десетте продукции са с преобладаващо афроамерикански актьорски състав и сюжет, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес.

Годишният списък на института не класира филмите, но се счита за сериозен индикатор от кои продукции се очаква добро представяне на наградите "Златен глобус" и "Оскар".

Тазгодишният списък включва последните два филма на актьора Чадуик Боузман, който миналата година загуби тайно водената си битка с рака - "Ма Рейни: Майката на блуса" ("Ma Rainey's Black Bottom) по пиесата на Огъст Уилсън и "Петима от една кръв" - драма за войната във Виетнам, режисирана от Спайк Лий. И двата филма са продукции на стрийминг платформата Нетфликс.

В списъка на АФИ попадат още "Една нощ в Маями" ("One Night in Miami") - филм за срещата през 1964 г. между чернокожите икони Касиус Клей, Сам Кук, Малкълм Екс и Джим Браун, с който актрисата Реджина Кинг дебютира като режисьор, и продуцираният от режисьора Райън Куглър филм "Юда и черният месия" ("Judas and the Black Messiah") за лидера на Партията на черните пантери Фред Хамптън.

Драмата "Минари" ("Minari") - историята на семейство корейски имигранти в търсене на американската мечта през 80-те години на миналия век, и посветената на джаза анимация "За душата" ("Soul") на студио "Пиксар" също намират място в списъка.

Останалите попълнения в него са "Процесът срещу Чикаго 7" ("The Trial of the Chicago 7") на Арън Соркин с Джоузеф Гордън-Левит и Франк Лангела, "Номадландия" на Клои Чжао с Франсис Макдорманд, "Манк" на Дейвид Финчър с Гари Олдман и "Без звуци в живота" ("The Sound of Metal") с Риз Ахмед.

Специална награда получава филмовата версия на хитовия мюзикъл "Хамилтън".

Десетте телевизионни продукции, почетени от Американския филмов институт, са "Обадете се на Сол", "Бриджъртън", "Короната", "The Good Lord Bird", "Мандалорианецът", "Страната на Лъвкрафт", "Мисис Америка", "Гамбитът на кралицата", "Неортодоксална", "Тед Ласо".

Вместо на традиционния гала обяд, отличените от Американския филмов институт ще бъдат почетени в рамките на виртуална проява, която ще бъде излъчена в Ютюб и на сайта на организацията на 26 февруари.