5 медала за борците от Хасковско от Държавното първенство

5 медала спечелиха борците от спортните клубове в Хасковска област от Държавно лично първенство за деца в свободен стил в Сливен.

Единственият златен медал спечели Баръш Чалъшкан (38 кг) от димитровградската школа. Неговият съотборник Алекс Фотев се окичи с бронзов медал в категория 32 кг.

Още три бронзови медала спечелиха Гюндован Байрям (59 кг) от хасковския клуб „Ангел войвода”, Благой Иванов (30 кг) от симеоновградския клуб „Вълко Костов” и Илкер Фахредин (42 кг) от спортен клуб „Буря” – Караманци.

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