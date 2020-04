Гледайте мюзикъл на безплатния канал на Андрю Лойд-Уебър (видео)

Световноизвестният композитор сър Андрю Лойд-Уебър пусна безплатен канал за мюзикъли във времена, когато публиката не може да посещава спектаклите в Уест енд, пише в."Дейли мейл".

Сред предлаганите произведения ще фигурира и неговата световноизвестна рок опера "Исус Христос суперзвезда". Музикалният канал е кръстен "The Show Must Go On".

Всеки спектакъл ще може да се гледа от 19:00 часа местно време (21:00 българско време) в деня на пускането му. В канала ще бъдат качвани също клипчета със световноизвестни мюзикъл изпълнения, интервюта и кадри от гримьорните на артистите.

Първият излъчен мюзикъл ще бъде "Йосиф и шарената дреха" от 2000 г. с участието на Дони Озмънд, Мария Фридман, Ричард Атънбъро и Джоан Колинс - в петък , 3 април.

Рок операта "Исус Христос суперзвезда" ще бъде представена на Разпети петък.