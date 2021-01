Една прегръдка не струва нищо, а дава много. Но, какво да се прави, тази година трябва да пазим дистанция... Светът празнува днес Международния ден на прегръдката. Според традицията на 21 януари могат да се подаряват приятелски прегръдки даже на непознати. Денят се посвещава на нежността, разбирането и емпатията. Понякога един жест казва много повече от всичките думи. Празникът се отбелязва за първи път през 1986 година в САЩ като Национален ден на прегръдката. Впоследствие бързо се разпространява в други страни и се превръща в Световен ден на прегръдката. Прегръдката е първото, което всяко човешко същество получава с идването си на този свят. Затова тя носи онази сигурност и любов, която дарява майката на бебето с първите секунди от живота му. Допирът, докосването са толкова важни за човешките емоции. Психолозите твърдят, че ако едно бебе не бъде докосвано, то ще загине. Именно затова прегръдката е жизненоважна съставка от нашия живот, така както се нуждаем от въздух, вода и храна. Има проблем с прегръдките на днешния 21 януари, заради продължаващата вече година пандемия. В САЩ измислят алтернативи. А в Азия се прегръщат, поне в социалните мрежи. Денят на прегръдката има особено значение в повечето източни страни, защото зачитането личното пространство там е строго съблюдавано и докосването не е нещо, прието в ежедневието дори между близки.

"I have learned that there is more power in a good strong hug than in a thousand meaningful words..."



💕🤗💕



National Hugging Day ~ January 21, 2021 pic.twitter.com/yY8iTSwfTq — Joanna Domalewska (@Joanna_1968) January 21, 2021

Hugs cost nothing but could mean a lot



Today marks the annual International Hugging Day, celebrated in many countries, and associated with tenderness, love, understanding, compassion as well as empathy. #internationalhuggingday pic.twitter.com/o973Ims5Jf — CGTN (@CGTNOfficial) January 21, 2021