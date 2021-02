Скандалите около Уди Алън в документална поредица по HBO

„Алън срещу Фароу“, дело на награждаваните режисьори Кирби Дик и Ейми Зиринг, е документален сериал от четири части, който връща на дневен ред една забравена таблоидна сензация, за да разкрие личната история на един от най-известните и публични холивудски скандали: обвинението в сексуално насилие срещу Уди Алън, включващо Дилън, тогавашната му седемгодишна дъщеря с Миа Фароу; последващи процес за попечителство, разкриването на връзката на Алън с осиновената дъщеря на Фароу, Сун-И Привен и спорните последици от случилото се през следващите години. Веднъж в светлините на прожекторите, заради партньорството си на и извън екрана, животът на Фароу и Алън е безвъзвратно счупен след публичното оповестяване на обвиненията за посегателство. “Алън срещу Фароу” дебютира в понеделник, 22 февруари в стрийминг платформата HBO GO.

Тази завладяваща поредица преплита нови разкрития в разследването с щателно обединени интимни кадри от домашен семеен филм, съдебни документи, полицейски доказателства, видеозапис с разкритие и не оповестявани до момента аудио записи с ексклузивни, задълбочени интервюта по темата с Миа Фароу, Дилън Фароу , Ронан Фароу, семейния приятел Карли Саймън, прокурор Франк Мако, роднини, следователи, експерти и близки на семейството хора. Много от тях говорят публично за събитията за първи път. Поредицата включва и изявени творчески личности, които изследват работата на Алън в по-широк контекст и размишляват върху това как публичните разкрития за личния живот на един творец могат да доведат до преоценки на неговата работа.

„Алън срещу Фароу“ включва интимен поглед върху очарованата игра на ухажване и появата на Фароу и Алън като една от емблематичните двойки на Холивуд, която в продължение на десетилетие прави заедно тринадесет филма. С течение на времето, освен на общите им деца, Алан става баща и за децата на Фароу. И все пак, през целия им професионален успех и лични постижения има мътни подводни течения. Филмът на HBO разглежда разрушителните ефекти на травмата върху семейството и преследващите скептицизъм и реакции, които произтичат от такъв тип обвинения.

Новаторските филми на Кърби Дик и Ейми Зиринг оказват дълбоко въздействие върху американските институции и водят до промени в политиката им, както и повдигат широкообхватни национални дискусии. Тяхната работа е призната от всяка голяма филмова и телевизионна асоциация, като освен двете си номинации за Оскар, те имат награди Emmy®, Peabody, наградата Alfred I. duPont-Columbia University и George Polk Award. Последният им критичен документален филм „На запис“ също е достъпен в HBO GO.

Документалната поредица е дело на HBO, заедно Impact Partners и Chicago Media Project продукция на Jane Doe Films. Режисьори са Кърби Дик и Ейми Зиринг, а продуценти са Ейми Хърди и Джейми Роджърс. Музика е на Майкъл Абелс (US, Get Out). Продуценти от страна на HBO са Сара Родригес, Лиза Хелър и Нанси Ейбрахам.

В HBO GO има отделни специални секции с документални поредици и с документални филми с общо над 280 заглавия.