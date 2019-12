Tечните кристали в LCD дисплеите всъщност изтичат и се натрупват в околната среда (и в живите организми)

Екип от изследователи от Китай и Канада откриха, че мономерите с течни кристали (LCM), използвани в LCD, потенциално могат да бъдат устойчиви и биоакумулиращи се. В своя документ, публикуван в Proceedings of the National Academy of Sciences, групата описва тяхното проучване на продукти от индустрията, в които има LCM и какво са открили.

Екраните на смартфоните използват дисплеи с течни кристали (LCD), а повечето такива дисплеи се правят с мономери с течен кристал - молекули, които могат да реагират с други мономери, като образуват полимерни вериги. Но както изтъкват учените в това ново изследване, малко проучвания са направени, за да разберат какво се случва, когато LCD попаднат в околната среда или в човешкото тяло.

Иследователите искали да научат повече за устойчивостта и био натрупването на течните кристали (LCM) в околната среда. За тази цел те изследвали 360 LCM, за които е известно, че се използват в LCD. По този начин те откриват, че 87 могат да бъдат устойчиви и био натрупващи се и стигат дотам, че ги обозначават като „устойчиви органични замърсители“. Те отбелязват, че някои LCD дисплеи съществуват години или дори десетилетия. Учените предполагат, че представляват възможна опасност, ако попаднат в околната среда, която може да включва дома или офиса. Те отбелязват, че предишни изследвания показват, че някои от течните кристали, които се използват в LCD, могат да променят гените, което води до мутации.

Изследователите се интересували и от ефектите на LCM върху живите същества. За да добият представа за въздействието, те изложили пилешки ембриони на LCM от използвани смартфони и установили, че това води до генетични промени. След това те изследвали въздуха в множество места, включително хотелски стаи, класни стаи и апартаменти. Те откриват следи от течни кристали във всеки тестван обект - доказателство, че LCM всъщност изтичат от преносимите устройства, докато все още се използват.

Учените признават, че не знаят какъв е ефектът за хората от излагане на ниски нива LCM в атмосферата, но считат, че научната общност трябва да разбере.

Повече за изследването: Huijun Su et al. Persistent, bioaccumulative, and toxic properties of liquid crystal monomers and their detection in indoor residential dust, Proceedings of the National Academy of Sciences (2019). DOI: 10.1073/pnas.1915322116