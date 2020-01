Вкусен януари по 24 К

Бойният клуб на Джейми и Джими, Сезон 8

Понеделник @13:00 ч.

Премиера на 27 януари

След като Джейми Оливър и Джими Дохърти отварят своето кафе в края на кея в Саутенд, Есекс, двамата посрещат като гости редица впечатляващи знаменитости, с които споделят своите готварски уроци и напътствия

В течение на 12-те епизода Джейми и Джими издирват сантиментални за техните гости рецепти, свързани със специални моменти в живота им. Със самите гости Джейми пресъздава тези запомнящи се ястия, които после поднася на пълното с прегладнели посетители заведение заедно с техните рецепти.

В този сезон момчетата ще поемат и на път, за да се опитат да адресират някои тревожни въпроси, свързани с проблемите около храненето, като междувременно приканват британците да консумират по-здравословна храна.

Мексиканска кухня с Пати (Pati's Mexican Table) - Сезон 6

Сряда @13:00 ч.

Премиера на 8 януари

Поредицата разкрива разнообразието на мексиканската кухня и креативните възможности на автентичните местни продукти. Водещата Пати Джинич споделя своите вкусове от детството и други кулинарни приключения от Мексико. Пати разказва личната си история от живота в Мексико, докато споделя ценна информация за най-добрите ресторанти, будки, пазари и лозови насаждения в мексиканския регион. Вдъхновена от всичко това, тя се връща в кухнята, за да създаде впечатляващи и изключително лесни за приготвяне ястия. Пригответе се за рецепти като мексикански шоколадови понички, Тех Мех с чили, ребърца с мед, ананасови маргарити на грил и много други.

Пати е автор и на книга бестселър със същото заглавие, готвила е за президента Барак Обама и е популярно лице в американската телевизия. Тази поредица приканва готвачи от всякакъв калибър по света да бъдат изобретателни в своите мексикански рецепти.

Шести сезон на кулинарното предаване изпраща шеф Пати Джинич в един от най-посещаваните и популярни мексикански региони – Оахака. Известен като топ кулинарна дестинация, Пати поема на задълбочена обиколка, опитвайки всичко – от шоколад до сирене – за да открие най-доброто от това кътче на света. Този нов сезон разкрива нови вълнуващи пътешествия и безумно вкусни рецепти, които не са за изпускане.

Пътуващата кухня на Джак Стайн (Inside The Box with Jack Stein)

Петък @13:00 ч.

Премиера на 17 януари

Присъединете се към Джак Стейн в неговата първа международна готварска одисея, по време на която готвачът изследва истинското значение на кулинарния обмен.

Великобритания притежава някои от най-хубавите и исторически ястия в света, които обаче не са се променили особено през вековете. Джак решава да се потопи в историята на десет от най-популярните британски рецепти, приготвяйки своя модерна версия на тях в дома си в Корнуол. След това ги разпространява в десет различни града по света, където тези ястия не са никак популярни.

Във всеки град Джак се потапя в културни и кулинарни преживявания и с помощта на местен готвач бива предизвикан да създаде нова версия на рецептата, която ще се разпространява от град на град, заедно с мобилната му кухня, която го следва по света.

Докато някои от ястията биват обикнати, други определено стават обект на порицания, но Джак и неговата кухня ще се носят из пътищата, моретата и небесата, за да разберат кое от двете ще бъде.

Господари на вкуса с Гари Мейган: Семейната трапеза (Masters of Taste with Gary Mehigan: The Family Table)

Четвъртък @13:00 ч.

Премиера на 23 януари

Шеф-готвачът и телевизионна звезда Гари Мейган се завръща в Индия, за да разкрие същината на индийската кухня и култура, посещавайки местни семейства в техните домове. При всяко гостуване, той приготвя по едно ястие на семейството, вдъхновено от националните хранителни вкусове и навици. Всеки епизод се фокусира върху определена общност и представя едно ястие в градовете Делхи, Джайпур, Калкута и Хайдарабад.