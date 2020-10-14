Затварят за движение участък по ул.Захари Зограф утре

Във връзка с извършвани ремонтни дейности по ул. Зaхари Зограф в Димитровград, се въвежда времена организация на движението в участъка от пресечката с ул. Вилхелм Пик до пресечката с ул. Девети май, съобщават от местната администрация.

Времената организация на движението важи за часовете от 8.00ч. до 17.00ч. на 15.10.2020г, като движението се пренасочва по следните обходни маршрути:

- Движещите се ППС от бул.Стефан Стамболов към ул.Захари Зограф се пренасочват по бул.Стефан Стамболов - бул.Г.С.Раковски - ул.Вилхелм Пик - ул.Захари Зограф;

- Движещите се ППС от ул.Захари Зограф към ул.Стефан Стамболов се пренасочват по ул.Захари Зограф - ул.Вилхелм Пик - бул.Г.С.Раковски - бул.Стефан Стамболов.