Патронен празник чества днес ПМГ "Иван Вазов"

Днес ПМГ „Иван Вазов” - Димитровград отбелязва своя патронен празник и 76 години от създаването на училището. За съжаление за втора поредна година това се случва в електронна среда. Бе подготвен клип, в който временно изпълняващият длъжността директор на гимназията – г-жа Валентина Делчева, отправи своя поздрав към учителите, учениците и техните родители, направена е и равносметка на постигнатото през настоящата учебна година. Празникът бе предшестван от няколко събития: „Нощта на дългото четене”, където вазовци представиха в лайв стрийминг свои любими книги и автори или лично творчество. Другото онлайн събитие, посветено на патронния празник, бе публичната изява на клубовете по интереси в ПМГ „Иван Вазов”. Посветена на Патронния празник бе и инициативата на учениците от 6.клас и тяхната преподавателка по история и цивилизации Анита Иванова да заровят „Капсула на времето” и да засадят дръвче. В знак на признателност към своя патрон вазовци поднесоха венец на паметника на Иван Вазов и рецитираха негови стихотворения.

Brought to you by