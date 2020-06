Разгадаха "небесните знамения" след смъртта на Цезар

Убийството на Цезар през 44 г. пр.н.е. довело до падането на републиката и образуването на Римската империя. Древните автори пишат, че както самото му сваляне, така и последвалите събития са били придружени от небесни знамения необичайно студено време и последващ глад.

В ново проучване международен екип от учени установи, че небесни "знамения" наистина е имало. Те са се появили поради изригването на вулкан в Аляска, според научна статия, публикувана в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вулканът Окмок

Учените направили химичен анализ на пепел, открита в ледните ядра в Арктика и открили данни за необичайно студен климат в Средиземноморието, свързан с изригването на вулкана Окмок на остров Умнак.

Те намерили следи от две изригвания. Първото се е случило в началото на 45 г. пр.н.е. Било кратко и малко. Второто, много мащабна, било през 43 г. пр.н.е. Ефектите му се усещали дори в отдалечени кътчета на планетата още две години. Например, средните температури били с цели седем градуса Целзий по-ниски от обичайните. Това засегнало селското стопанство в Средиземноморието и изострило политическата криза.

Изригванията също често са придружени от необичайни атмосферни явления, като слънчеви ореоли, потъмняване на Слънцето или паргелий - оптична илюзия, при която се вижда "тройно" Слънце.

"Намирането на доказателства, че вулкан на другия край на Земята е изригнал и е допринесъл за гибелта на римляните, египтяните и възраждането на Римската империя, е наистина вълнуващо", казва водещият автор Джо Макконел от Института за пустинни изследвания в Рино, Невада.

Възникването на Римската империя също сложило край на династията на Птолемеите, последните римски фараони.