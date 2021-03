"Dangerous: The Double Album" - първият кънтри албум седем седмици начело в Билборд 200

Въпреки че се замеси в скандал заради свое расистко изказване, който се отрази неблагоприятно върху кариерата му, кънтри певецът Морган Уолън запазва челната си позиция в класацията на "Билборд" за албуми, съобщава сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от тавата "Dangerous: The Double Album" на Уолън за периода на отчитане са продадени 89 000 еквивалентни единици, които му осигуряват първенството в чарта за седма поредна седмица.

По този начин "Dangerous: The Double Album" става първият кънтри албум в 64-годишната история на чарта, прекарал първите си седем седмици на челна позиция без прекъсване.

Единственият друг кънтри албум с подобно постижение е "The Chase" на Гарт Брукс, издаден през 1992 г. Тавата на Брукс прекарва първите си шест седмици на върха в чарта, след което отстъпва първенството, преди отново да се завърне начело за още една седмица.

Най-много непоследователни седмици на първо място - 18, е отбелязал кънтри албумът "Ropin' the Wind" на Гарт Брукс в периода 1991-1992 г.

Последният албум, прекарал седем последователни седмици на първо място, независимо от жанра, е "Views" на Дрейк. Тавата на канадския рапър прекарва общо 13 непоследователни седмици на челна позиция.

Второ място в класацията заема певицата Ариана Гранде с 49 000 еквивалентни единици от албума "Positions". С 43 000 продадени еквивалентни единици следва посмъртно издадената тава "Shoot for the Stars Aim for the Moon" на рапъра Поп Смоук.

Челната петица в класацията Билборд 200 се допълва от рапърите Лил Дърк с албума "The Voice" (38 000 продадени еквивалентни единици) и Пух Шайсти с тавата "Sheisty Season" (37 000 продадени еквивалентни единици).